موعد حفل جوائز الأفضل في أفريقيا 2024 - أخبار كلمتك

موعد حفل جوائز الأفضل في أفريقيا 2024 - أخبار كلمتك

درجات الحرارة اليوم الإثنين 16 -12- 2024 في مصر - أخبار كلمتك

درجات الحرارة اليوم الإثنين 16 -12- 2024 في مصر - أخبار كلمتك

مسئولون إسرائيليون: اتفاق غزة ممكن خلال أقل من أسبوعين - أخبار كلمتك

مسئولون إسرائيليون: اتفاق غزة ممكن خلال أقل من أسبوعين - أخبار كلمتك

زيادة كبيرة في أسعار الجبن الأبيض والرومي بالأسواق - أخبار كلمتك

زيادة كبيرة في أسعار الجبن الأبيض والرومي بالأسواق - أخبار كلمتك

أسعار تذاكر حفل روبي وحكيم في الشيخ زايد - أخبار كلمتك

أسعار تذاكر حفل روبي وحكيم في الشيخ زايد - أخبار كلمتك

6 قطاعات تتصدر قائمة الأسهم المقيدة بالبورصة من حيث قيم التداول خلال الأسبوع - أخبار كلمتك

6 قطاعات تتصدر قائمة الأسهم المقيدة بالبورصة من حيث قيم التداول خلال الأسبوع - أخبار كلمتك

المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية تبدأ اجتماعاتها بشأن عزل الرئيس - أخبار كلمتك

المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية تبدأ اجتماعاتها بشأن عزل الرئيس - أخبار كلمتك

إجراء القرعة الإلكترونية العلنية لحج الجمعيات الأهلية اليوم - أخبار كلمتك

إجراء القرعة الإلكترونية العلنية لحج الجمعيات الأهلية اليوم - أخبار كلمتك

أول تعليق من ميشالاك بعد صناعة هدف الزمالك أمام المصري - أخبار كلمتك

أول تعليق من ميشالاك بعد صناعة هدف الزمالك أمام المصري - أخبار كلمتك

ارتفاع الخيار والباذنجان، أسعار الخضار اليوم الإثنين في سوق العبور - أخبار كلمتك

ارتفاع الخيار والباذنجان، أسعار الخضار اليوم الإثنين في سوق العبور - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

موعد حفل جوائز الأفضل في أفريقيا 2024 - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
موعد حفل جوائز الأفضل في أفريقيا 2024 - أخبار كلمتك

موعد حفل جوائز الأفضل في أفريقيا 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 07:35 صباحاً - يقام اليوم الإثنين حفل جوائز الأفضل في أفريقيا لعام 2024 في حفل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف السنوي في مدينة مراكش المغربية.

حفل جوائز الأفضل في أفريقيا 

 

وتعد هذه هي المرة الثالثة على التوالي التي يستضيف فيها المغرب حفل توزيع الجوائز، بعد حفل العام الماضي الذي شهد حضورا جماهيريا أفريقيا كبيرا.

موعد حفل الكاف 

وقال الكاف إن الحفل سينطلق في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة اليوم 16 ديسمبر في مدينة مراكش المغربية

 

ويحمل النيجيري فيكتور أوسيمين لقب أفضل لاعب أفريقي (فئة الرجال)، بينما حصلت مواطنته أسيسات أوشوالا على الجائزة أيضًا في فئة السيدات. 

 

وينافس الثلاثي أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك هو حسين الشحات لاعب الاهلي وحارس صن داونز ويليامز على جائزة أفضل لاعب داخل أفريقيا بينما تتنافس أندية الأهلي والزمالك وصن داونز على جائزة أفضل نادٍ. 

وتمنح جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) تقديرًا للأداء الاستثنائي في كل من المسابقات على مستوى الأندية والوطني، وتتوج بالألقاب المرموقة لأفضل لاعب أفريقي في فئتي الرجال والسيدات.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

أخبار ذات صلة

0 تعليق