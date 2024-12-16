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أول تعليق من ميشالاك بعد صناعة هدف الزمالك أمام المصري - أخبار كلمتك

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أول تعليق من ميشالاك بعد صناعة هدف الزمالك أمام المصري - أخبار كلمتك

أول تعليق من ميشالاك بعد صناعة هدف الزمالك أمام المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 06:30 صباحاً - علق لاعب الزمالك، ميشالاك، على صناعته أول أهدافه مع  الزمالك أمام المصري البورسعيدي في بطولة الكونفدرالية في المباراة التي فاز بها الفريق بهدف نظيف.

وكتب ميشالاك عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام: "أول مرة أبدأ وأول أسيست.. سعيد للغاية بمشاركتي في انتصار الفريق وفخور بكوني جزء من هذه العائلة".

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وحقق فريق الزمالك فوزا غاليا على نظيره المصري البورسعيدي بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعت الفريقين باستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جاء هدف الزمالك عن طريق أحمد سيد زيزو في الدقيقة 64 من تصويبة رائعة بقدمه اليمنى من صناعة كونراد ميشالاك.

 

ترتيب مجموعة الزمالك في الكونفدرالية بعد الفوز على المصري البورسعيدي

بهذه النتيجة يتصدر الزمالك مجموعته في الكونفدرالية برصيد 7 نقاط فيما يأتي بلاك بولز في المركز الثاني برصيد 4 نقاط متفوقا على المصري صاحب المركز الثالث بالأهداف، فيما يتذيل المجموعة فريق إنيمبا النيجيري برصيد نقطة وحيدة.

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مباراة الزمالك والمصري 

وفي الدقيقة 13 صوب نبيل عماد دونجا كرة قوية، ولكن جاءت جنب قائم محمود جاد حارس مرمى المصري.

وفي الدقيقة 18 صوب زيزو كرة قوية تصدى لها محمود جاد، قبل أن تعود للجزيري الذي صوبها في القائم الأيسر.

وفي الدقيقة 20 كاد مصطفى شلبي أن يسجل الهدف الأول للزمالك من تصويبة خادعة ولكن تصدى لها محمود جاد ببراعة شديدة.

وفي الدقيقة 25 حاول المصري تهديد مرمى الزمالك برأسية لصلاح محسن ولكن تعامل معها عواد بسهولة. 

وواصل الزمالك سيطرته على مجريات الشوط الأول ولكن دون تسجيل أي أهداف.

ومع بداية الشوط الثاني استحوذ الزمالك على الكرة فيما لعب المصري على الهجمات المرتدة.

وسجل أحمد سيد زيزو الهدف الأول لـ الزمالك في الدقيقة 64 من تصويبة رائعة بقدمه اليمنى.

وبعد الهدف بدأ المصري في السيطرة على الكرة بحثا عن هدف التعادل ولكن دون جدوى.

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تشكيل الزمالك أمام المصري 

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – كونراد ميشالاك.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وأحمد محمود وجيفرسون كوستا ومحمد حمدي وزياد كمال ومحمد شحاتة وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وعمر فرج وحسام أشرف.

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جروس يشاهد مباراة الزمالك والمصري من مدرجات برج العرب

وحرص السويسري كريستيان جروس على حضور مباراة الزمالك أمام  المصري البورسعيدي، في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

واتفق الزمالك مع السويسري كريستيان جروس لتولي مهمة تدريب الفريق الأول، بعد رحيل البرتغالي جوزيه جوميز وجهازه المعاون.

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جمهور الزمالك يوجه رسالة لـ جوميز

وحرصت جماهير الزمالك على توجيه رسالة غير مباشرة للبرتغالي جوزيه جوميز الذي رحل عن تدريب الفريق بشكل مفاجئ ودون مقدمات مستغلا الشرط الجزائي.

ورفعت جماهير الزمالك لافتة مكتوب عليها:" يرحل من يرحل ويبقى الزمالك.. الدايرة بتدور والثبات للجمهور.

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تشكيل المصري أمام الزمالك 

وضمت التشكيلة الأساسية للمصري كل من محمود جاد لحراسة المرمى،  كريم العراقي،  محمد هاشم، باهر المحمدي  ، عمرو سعداوي  لخط الظهر، محمود حمادة،  محمد مخلوف  كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط،  محمد الشامي  ، سمير فكري، فخر الدين بن يوسف  كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن.

فيما ضمت قائمة البدلاء محمود حمدي، أحمد عيد، خالد صبحي  ، أتدجيكو سامادو،  يوسف الجوهري، خالد الغندور، أحمد القرموطي، عبد الرحيم دغموم،  بابا بادجي

حكام مباراة الزمالك ضد المصري

أدار مباراة الزمالك ضد المصري طاقم تحكيم جزائري بقيادة مصطفى غربال ويعاونه مقران قوراري وعباس أكرم زرهوني مساعدين وحسام بن يحيى حكمًا رابعًا.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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