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الدوري الإيطالي، شوط أول سلبي بين روما وكومو - أخبار كلمتك

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الدوري الإيطالي، شوط أول سلبي بين روما وكومو - أخبار كلمتك

الدوري الإيطالي، شوط أول سلبي بين روما وكومو - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 15 ديسمبر 2024 08:07 مساءً - انتهي الشوط الأول من مباراة فريق روما وكومو بالتعادل السلبي في اللقاء الذي يجمع بينهما اليوم الأحد، في الجولة الساسة عشر من الدوري الإيطالي. 

تشكيل روما أمام كومو 

ترتي بروما وكومو في الدوري الإيطالي 

ويحتل روما المركز الـ12 في جدول ترتيب الكالتشيو برصيد 16 نقطة، فيما يأتي كومو بالمركز الـ17 برصيد 12 نقطة.

واحتاج سعود عبد الحميد إلى خمس مباريات فقط من أصل 19 لفريقه منذ انطلاق الموسم لتسجيل هدفه الأول مع فريق روما بعد اثنتين شارك فيهما بشكل أساسي، لكن المباراة الخامسة جاءت عقب انتظار طويل على انتقاله من الهلال إلى نادي العاصمة الإيطالية.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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