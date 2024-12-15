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الدوري الإماراتي، هاتريك لابا كودجو يقود العين للفوز على الجزيرة بثلاثية - أخبار كلمتك

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الدوري الإماراتي، هاتريك لابا كودجو يقود العين للفوز على الجزيرة بثلاثية - أخبار كلمتك

الدوري الإماراتي، هاتريك لابا كودجو يقود العين للفوز على الجزيرة بثلاثية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 15 ديسمبر 2024 08:07 مساءً - الدوري الإماراتي، حقق العين الإماراتي الفوز على حساب مضيفه الجزيرة بثلاثية مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب طحنون بن زايد، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من الدوري الإماراتي لكرة القدم.

تقدم الجزيرة بهدف في الدقيقة 52 عن طريق نبيل فقير، ثم تعادل العين في الدقيقة 64 عن طريق كودجو لابا، قبل يتقدم العين بهدف ثان عن طريق نفس اللاعب في الدقيقة 69 ثم عاد كودجو لابا لتسجيل هدفه الثالث “هاتريك” ليقود العين للفوز على الجزيرة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وأعلن الجهاز الفنى لـ نادى الجزيرة الإماراتى التشكيل الرسمي لمواجهة العين التى جمعت الفريقين، ضمن مباريات الجولة العاشرة لمباريات الدوري الإماراتى.

وتواجد محمد الننى ضمن التشكيل الأساسي لفريق الجزيرة أمام العين.

تشكيل الجزيرة الإماراتي أمام العين

تشكيل الجزيرة الاماراتي، كلمتك
تشكيل الجزيرة الاماراتي، كلمتك

تشكيل العين في مواجهة الجزيرة

وبدأ فريق العين الإماراتي مباراته أمام نظيره الجزيرة بتشكيل مكون من:

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ترتيب الفريقين في الدوري الإماراتي

بهذه النتيجة يتواجد فريق الجزيرة فى المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 17 نقطة، فيما تقدم العين للمركز الخامس برصيد 18 نقطة.

ويقدم الجزيرة مستويات جيدة يطمح اليوم لتوسيع الفارق مع منافسيه ومواصلة تحقيق النتائج الإيجابية، وتكرار انتصاره على العين بعد آخر لقاء جمع الفريقين يوم 2 يونيو الماضي، وانتهت بفوز الجزيرة 2-1، بأهداف كل من عمر تراوري وأكونور، بينما سجل محمد حازم هدف العين الوحيد.

وفى المقابل يسعى فريق العين لتعويض خسارته الأخيرة أمام الجزيرة وإعادة المنافسة على الصدارة.

 

 

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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