الرياضة - 07:58 - بهدف زيزو.. الزمالك يحقق فوزًا مثيرًا على المصري بالكونفدرالية «فيديو» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 15 ديسمبر 2024 07:58 مساءً - الزمالك ضد المصري.. حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فوزًا مثيرًا أمام ضيفه المصري البورسعيدي، بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور مجموعات بطولة الكونفدرالية الإفريقية هذا الموسم 2024-2025.

أهداف مباراة الزمالك ضد المصري في الكونفدرالية

- ونجح أحمد سيد زيزو في منح الفارس الأبيض التقدم أمام المصري البورسعيدي، في الدقيقة 63 من زمن شوط المباراة الثاني، عقب مهارة فردية رائعة وتسديدة صاروخية سكنت شباك محمود جاد، ليمنح الزمالك ثلاث نقاط ثمينة يحتل بهم صدراة المجموعة بالكونفدرالية.

الزمالك ضد المصري البورسعيدي في الكونفدرالية اليوم

ووصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عقب الفوز بمباراة المصري اليوم، إلى 7 نقاط من ثلاث مباريات خاضهما في مجموعات الكونفدرالية، حيث نجح في الفوز أمام بلاك بولز بهدفين نظيفين بالجولة الأولى، قبل التعادل بالجولة الثانية أمام إنييمبا بهدفين لكل فريق.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد فريق المصري عقب الهزيمة في مباراة الزمالك اليوم، عند 4 نقاط أيضًا من ثلاث مباريات خاضهما في مجموعات الكونفدرالية، حيث حقق الفوز على إنييمبا بهدفين نظيفين، قبل أن يسقط في فخ التعادل أمام بلاك بولز بهدف لكل فريق.

ترتيب مجموعة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

وجاء ترتيب المجموعة على النحو التالي

1- الزمالك 7 نقاط.

2 - المصري البورسعيدي 4 نقاط.

3 - بلاك بولز الموزمبيقي 4 نقاط.

4 - إنييمبا النيجيري نقطة.

تشكيل الزمالك ضد المصري البورسعيدي في الكونفدرالية اليوم

وجاء تشكيل الزمالك على النحو التالي

تشكيل الزمالك ضد المصري البورسعيدي في الكونفدرالية اليوم في حراسة المرمى محمد عواد في خط الدفاع أحمد فتوح حسام عبد المجيد محمود حمدي الونش عمر جابر في خط الوسط مصطفى شلبي عبد الله السعيد نبيل عماد دونجا أحمد سيد زيزو في خط الهجوم كونراد ميشالاك سيف الدين الجزيري

مقاعد بدلاء الزمالك

محمد صبحي - أحمد محمود - جيفرسون كوستا - محمد حمدي - زياد كمال - محمد شحاتة - أحمد عبد الرحيم «إيشو» - عمر فرج - حسام أشرف.

تشكيل المصري ضد الزمالك في الكونفدرالية اليوم

وجاء تشكيل المصري على النحو التالي

تشكيل المصري ضد الزمالك في الكونفدرالية اليوم في حراسة المرمى محمود جاد في خط الدفاع عمرو السعداوي باهر المحمدي محمد هاشم كريم العراقي في خط الوسط محمد الشامي محمود حمادة محمد مخلوف سمير فكري في خط الهجوم صلاح محسن فخر الدين بن يوسف

مقاعد بدلاء المصري البورسعيدي

محمود حمدي - خالد صبحي - أحمد القرموطي - يوسف الجوهري - أحمد عيد - خالد الغندور - عبد الرحيم دغموم - سامادو - بابا بادجي.