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الرياضة - 07:58 - معاشات شهر يناير.. موعد وأماكن الصرف - أخبار كلمتك

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الرياضة - 07:58 - معاشات شهر يناير.. موعد وأماكن الصرف - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:58 - معاشات شهر يناير.. موعد وأماكن الصرف - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 15 ديسمبر 2024 07:58 مساءً - معاشات شهر يناير.. زادت تساؤلات المواطنين حول موعد صرف معاشات شهر يناير، وذلك بعد إعلان هيئة التأمينات الاجتماعية عن قرار زيادة الحد الأدنى والأقصى للمعاشات.

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص معاشات شهر يناير 2025، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

موعد صرف معاشات يناير 2025

سيبدأ صرف المعاشات اعتبارًا من يوم 1 يناير 2025، لتستمر عملية صرف المعاشات لشهر يناير على مدار الشهر منعا للزحام.

زيادة المعاشات أول يناير 2025

زيادة الحد الأدنى والحد الأقصى

ارتفع الحد الأدني للمعاشات من 1300 جنيه إلى 1495 جنيها، و الحد الأقصى للمعاشات من 10080 جنيه إلى 11600 جنيه، بينما زاد الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني من 2000 جنيه إلى 2300 جنيه، والحد الأقصى من12600 جنيه إلى 14500 جنيه.

الفئات المستحقة

وأكدت هيئة التأمينات الاجتماعية أن الزيادة ستطبق على جميع أصحاب المعاشات الذين ستنتهي خدمتهم اعتبارًا من يوم 1 يناير 2025، ويأتي ذلك ضمن خطة الدولة لتعزيز الدعم المالي للمستفيدين، وتحقيق العدالة الاجتماعية.

أماكن صرف معاشات يناير 2025

يمكن لأصحاب المعاشات صرف معاشاتهم بالزيادة الجديدة من أماكن عديدة وهي:

- منافذ البريد المصرى.

- ماكينات الصرف الآلى للبنوك.

- منافذ فورى وكارت ميزة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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