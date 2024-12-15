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تعادل سلبي بين المقاولون العرب ووادي دجلة في دوري المحترفين (صور) - أخبار كلمتك

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تعادل سلبي بين المقاولون العرب ووادي دجلة في دوري المحترفين (صور) - أخبار كلمتك

تعادل سلبي بين المقاولون العرب ووادي دجلة في دوري المحترفين (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 15 ديسمبر 2024 07:11 مساءً - دوري المحترفين، تعادل فريق المقاولون العرب ووادي دجلة سلبيا في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم الأحد، ضمن الجولة الثالثة عشرة من مسابقة دوري القسم الثاني أ “دورى المحترفين” في موسمه الثاني بمشاركة 20 فريقًا.

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وأقيمت اليوم الأحد جميع مباريات الجولة الثالثة عشر من بطولة دوري المحترفين، بنفس التوقيت في تمام الساعة الثانية والنصف عصرًا، بينما اقيم لقاء جدلة والقماولون في الخامسة مساء.

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نتائج  مباريات اليوم الأحد في الجولة الـ 13 من دوري المحترفين 

الداخلية ضد كهرباء الإسماعيلية 0-2 

وي ضد أبو قير للأسمدة 1-1   

منتخب السويس ضد راية 0-0 

وادي دجلة ضد المقاولون العرب 0ـ0

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شروط ونظام دوري المحترفين

وأعلن اتحاد الكرة شروط ونظام دوري القسم الثاني المجموعة الأولى أو ما يعرف ببطولة دوري المحترفين موسم 2024-2025.

وتتكون مسابقة القسم الثاني المجموعة الأولى “دوري المحترفين” من 20  فريقا مجموعة واحدة وتقام مباريات المجموعة بنظام الدوري الكامل من دورين ذهاب وإیاب.

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ويصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدوري الممتاز، فيما يهبط أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة إلى دوري القسم الثاني "ب".

ويسمح بتواجد 11 لاعبًا، بالإضافة إلى 9 لاعبين على دكة البدلاء، و10 أفراد من الجهاز الفني، والطبي والإداري، وذلك بموجب البطاقات الصادرة من الاتحاد المصري لكرة القدم في مباريات دوري المحترفين.

ويحق لكل فريق إجراء 5 تبديلات في كل مباراة خلال ثلاث فترات، ولا تحتسب التبديلات بين الشوطين من ضمن الفرص المتاحة، ولا يسمح بمشاركة أكثر من 3 لاعبين أجانب في المباراة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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