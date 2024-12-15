أهلي 2008 يفوز على غزل المحلة برباعية نظيفة في دوري الجمهورية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 15 ديسمبر 2024 07:11 مساءً - حقق فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2008 فوزًا كبيرًا على ضيفه غزل المحلة برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الأحد، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة دوري الجمهورية.

جاءت رباعية «أهلي 2008 عن طريق حمزة عبد الكريم، وبلال عطية من ركلة جزاء، وعبد الرحمن رامي «مانو»، وعمر كمال في الدقائق 25 و33 و53 و85 من عمر المباراة.

تشكيل أهلي 2008 أمام غزل المحلة

وبدأ «أهلي 2008 المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: يوسف صلاح.

الدفاع: ياسين ياسر - حمزة الدجوي - عمر هشهش - مهند الشامي.

الوسط: محمد شندي - عمر أبو غزالة - بلال عطية - عبد الرحمن رامي «مانو» - عمر كمال.

الهجوم: حمزة عبد الكريم.

وشارك صالح موسى بدلًا من عمر أبو غزالة، وزياد أيوب بدلًا من حمزة عبد الكريم، وحسن محمد بدلًا من ياسين ياسر، وعمر محمود بدلًا من مهند الشامي، وعمار محمد بدلًا من محمد شندي.

بهذا الفوز رفع «أهلي 2008 رصيده إلى 23 نقطة من الفوز في 7 مباريات والتعادل والفوز بركلات الترجيح في مباراة واحدة، وخسارة مباراة واحدة.

وفاز «أهلي 2008 على الجونة 3 - صفر، وعلى فاركو 5 - 1، وعلى وادي دجلة 2 - 0، وتعادل مع سموحة 2 - 2، وفاز عليه 5 - 3 بركلات الترجيح، وخسر أمام إنبي 1 - 2، وفاز على لافيينا 5 - 1، وعلى بتروجت 1 - 0، وعلى غزل المحلة 4 - 0، مسجلًا 28 هدفًا مقابل 8 أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2008 حسن محمد مديرًا فنيًّا، وأحمد جلال مدربًا عامًّا، وعصام عبد الباسط مدربًا للحراس، وأحمد فؤاد الإداري، ومحمد الجمال طبيب الفريق، ومحمد نحلة المعد البدني، وإبراهيم خاطر إخصائي التدليك.

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