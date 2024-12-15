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الدوري الإماراتي، تعادل سلبي بين الجزيرة والعين في الشوط الأول - أخبار كلمتك

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الدوري الإماراتي، تعادل سلبي بين الجزيرة والعين في الشوط الأول - أخبار كلمتك

الدوري الإماراتي، تعادل سلبي بين الجزيرة والعين في الشوط الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 15 ديسمبر 2024 06:41 مساءً - الدوري الإماراتي، انتهى الشوط الأول من مباراة الجزيرة أمام العين بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب طحنون بن زايد، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من الدوري الاماراتي لكرة القدم.

أعلن الجهاز الفنى لـ نادى الجزيرة الإماراتى التشكيل الرسمي لمواجهة العين التى تجمعهما في الخامسة والنصف مساء اليوم، الأحد، ضمن مباريات الجولة العاشرة لمباريات الدوري الإماراتى.

وتواجد محمد الننى ضمن التشكيل الأساسي لفريق الجزيرة أمام العين.

تشكيل الجزيرة الإماراتي أمام العين

تشكيل الجزيرة الاماراتي، كلمتك
تشكيل الجزيرة الاماراتي، كلمتك

تشكيل العين في مواجهة الجزيرة

وبدأ فريق العين الإماراتي مباراته أمام نظيره الجزيرة بتشكيل مكون من:

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ترتيب الفريقين في الدوري الإماراتي

ويتواجد فريق الجزيرة فى المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 17 نقطة، ويحتل العين المركز السادس برصيد 15 نقطة.

ويقدم الجزيرة مستويات جيدة يطمح اليوم لتوسيع الفارق مع منافسيه ومواصلة تحقيق النتائج الإيجابية، وتكرار انتصاره على العين بعد آخر لقاء جمع الفريقين يوم 2 يونيو الماضي، وانتهت بفوز الجزيرة 2-1، بأهداف كل من عمر تراوري وأكونور، بينما سجل محمد حازم هدف العين الوحيد.

وفى المقابل يسعى فريق العين لتعويض خسارته الأخيرة أمام الجزيرة وإعادة المنافسة على الصدارة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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