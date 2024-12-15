الزمالك يبحث عن الهدف الأول أمام المصري بعد مرور 30 دقيقة (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 15 ديسمبر 2024 06:41 مساءً - يتعادل فريق الزمالك مع نظيره المصري البورسعيدي بنتيجة 0-0، بعد مرور 30 دقيقة من المباراة التي تجمع الفريقين باستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وفي الدقيقة 13 صوب نبيل عماد دونجا كرة قوية ولكن جاءت جنب قائم محمود جاد حارس مرمى المصري.

وفي الدقيقة 18 صوب زيزو كرة قوية تصدى لها محمود جاد قبل أن تعود للجزيري الذي صوبها في القائم الأيسر.

وفي الدقية 20 كاد مصطفى شلبي أن يسجل الهدف الأول للزمالك من تصويبة خادعه ولكن تصدى لها محمود جاد ببراعة شديدة.

تشكيل الزمالك أمام المصري

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – كونراد ميشالاك.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وأحمد محمود وجيفرسون كوستا ومحمد حمدي وزياد كمال ومحمد شحاتة وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وعمر فرج وحسام أشرف.

تشكيل المصري أمام الزمالك

وضمت التشكيلة الأساسية للمصري كل من محمود جاد لحراسة المرمى، كريم العراقي، محمد هاشم، باهر المحمدي ، عمرو سعداوي لخط الظهر، محمود حمادة، محمد مخلوف كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، محمد الشامي ، سمير فكري، فخر الدين بن يوسف كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن.

فيما ضمت قائمة البدلاء محمود حمدي، أحمد عيد، خالد صبحي ، أتدجيكو سامادو، يوسف الجوهري، خالد الغندور، أحمد القرموطي، عبد الرحيم دغموم، بابا بادجي

حكام مباراة الزمالك ضد المصري

يدير مباراة الزمالك ضد المصري طاقم تحكيم جزائري بقيادة مصطفى غربال ويعاونه مقران قوراري وعباس أكرم زرهوني مساعدين وحسام بن يحيى حكمًا رابعًا.

وتقام مباريات دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية بدون تقنية الـvar.

واختار "كاف" السوداني مأمون بشارة مراقبًا عامًا على المباراة، في حين يراقب الحكام عبد الباسط إبراهيم من جنوب أفريقيا، والمنسق العام الكسندر أسانتي من غانا.

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