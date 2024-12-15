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الرياضة - 06:22 - استشهاد مصور «الجزيرة» أحمد اللوح جراء قصف الاحتلال لمخيم النصيرات - أخبار كلمتك

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الرياضة - 06:22 - استشهاد مصور «الجزيرة» أحمد اللوح جراء قصف الاحتلال لمخيم النصيرات - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:22 - استشهاد مصور «الجزيرة» أحمد اللوح جراء قصف الاحتلال لمخيم النصيرات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 15 ديسمبر 2024 06:22 مساءً - استشهد مصور قناة الجزيرة، أحمد اللوح، جراء قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وفقًا لما ذكرته قناة الجزيرة.

وفي وقت سابق، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، مساء يوم الجمعة الموافق 8 نوفمبر 2024، ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 184 صحفيا وصحفية» منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة.

وأضاف المكتب الحكومي بغزة في بيان له، أن الاحتلال اغتال الزميل الصحفي الشهيد، خالد أبو زر، الذي يعمل صحفيا في إذاعة صوت الشباب.

وأدان المكتب الإعلامي الحكومي في بيانه بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الاحتلال «الإسرائيلي» للصحفيين الفلسطينيين، وحمّله كامل المسؤولة عن ارتكاب هذه الجريمة النَّكراء.

كما طالب المكتب الإعلامي الحكومي المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وذات العلاقة بالعمل الصحفي في العالم إلى ردع الاحتلال وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة والضغط عليه لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ووقف جريمة قتل واغتيال الصحفيين الفلسطينيين.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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