في غياب عبد المنعم، نيس يتعادل مع مونبلييه 2/2 بالدوري الفرنسي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 15 ديسمبر 2024 06:20 مساءً - تعادل فريق نيس مع نظيره مونبلييه بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهم اليوم الأحد، علي ملعب “دي لاموسون” في الجولة 15 من مسابقة الدوري الفرنسي.

وسجل هدفي فريق نيس جايتان لابورد وبدر الدين بوعناني في الدقائق 17 و28، بينما أحرز هدفي فريق مونبلييه شوتارد وسانت لوس في الدقيقة 22 و80.

ويغيب محمد عبد المنعم المحترف في فصوف فريق نيس بسبب الإصابة التي لحقت به خلال الفترة الماضية.

تشكيل نيس أمام مونبلييه

ترتيب نيس ومونبلييه في الدوري الفرنسي

وبتلك النتيجة يحتل فريق نيس المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 24 نقطة، بينما ياتي فريق مونبلييه في المركز الثامن عشر برصيد 9 نقاط.

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