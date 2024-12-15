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كريستال بالاس يضرب برايتون بثلاثية في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

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كريستال بالاس يضرب برايتون بثلاثية في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

كريستال بالاس يضرب برايتون بثلاثية في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 15 ديسمبر 2024 06:20 مساءً - فاز فريق كريستال بالاس على نظيره برايتون بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب فالمر، ضمن الجولة السادسة عشرة من عمر مسابقة البريميرليج.

أهداف مباراة كريستال بالاس وبرايتون 

سجل ثلاثية كريستال بالاس كل من تريفوه تشالوباه في الدقيقة 26 وإسماعيلا سار في الدقائق 33 و83، فيما جاء هدف برايتون عن طريق مارك جويهي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 87.

تشكيل برايتون أمام كريستال بالاس 

Albion's team to face Crystal Palace featuring Georginio in our home kit: Verbruggen, Lamptey, Dunk (C), Joao Pedro, Georginio, Minteh, Baleba, Mitoma, Ayari, van Hecke, Estupinan. Subs: Steele, Igor Julio, Gruda, Enciso, Adingra, Moder, Wieffer, Ferguson, McConville. Come on Albion!

تشكيل كريستال بالاس أمام برايتون 

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مباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد 

وفي نفس الجولة يستضيف مانشستر سيتي ضيفه مانشستر يونايتد على ملعب "الاتحاد"، اليوم الأحد، في ديربي مانشستر ضمن الجولة السادسة عشرة من عمر مسابقة البريميرليج.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد 

وتنطلق صافرة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 7:30 مساءً بتوقيت السعودية، على ملعب "الاتحاد" معقل السيتي.

 

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي 

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بالشرق الأوسط وستخصص  قناة beIN Sports HD 1 لنقل مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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