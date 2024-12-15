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الرياضة - 06:01 - بعد أيام.. موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 06:01 - بعد أيام.. موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:01 - بعد أيام.. موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 15 ديسمبر 2024 06:01 مساءً - مرتبات شهر ديسمبر 2024.. ترتفع معدلات البحث من قبل العاملين في الجهاز الإداري بالدولة عن موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024، تزامنًا مع إعلان وزارة المالية عن جدول مواعيد صرف المرتبات، لـ العاملين في 66 وزارة وهيئة حكومية.

مرتبات شهر ديسمبر 2024

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص مرتبات شهر ديسمبر 2024 وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنــــــــــــــا.

صرف المرتبات

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024

يبدأ صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024 لـ العاملين في الدولة يوم الأحد 22 ديسمبر 2024، ويستمر صرف المرتبات لمدة 5 أيام، وينتهي يوم 26 ديسمبر 2024.

صرف المرتبات

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024

تصرف مرتبات شهر ديسمبر 2024، يوم الأحد 22 ديسمبر للعاملين في الهيئات التالية: «مجلس النواب، مجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التموين والتجارة الداخلية، القوى العاملة، الإسكان والمرافق، التضامن الاجتماعي، مديريات الطرق والنقل».

تصرف مرتبات شهر ديسمبر 2024 يوم الإثنين 23 ديسمبر للعاملين في الهيئات والوزارات الآتية: «التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار، التعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة، الخارجية، الشباب والرياضة، والمالية، المحكمة الدستورية العليا، الأزهر، دار الإفتاء المصرية، هيئة النيابة الإدارية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة قضايا الدولة، مجلس الوزراء، النيابة العامة، اللجنة العليا للانتخابات».

صرف المرتبات

أماكن صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024

وتوجد أماكن صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024، ومنها:

- «فروع البنوك المختلفة».

- «ماكينات الصرف الآلي ATM»

- والبريد المصري».

مرتبات شهر ديسمبر 2024

قيمة مرتبات شهر ديسمبر 2024

- مرتبات شهر ديسمبر 2024 لـ موظفي الدرجة الثانية: 8000 جنيه.

- مرتبات شهر ديسمبر 2024 لـ موظفي الدرجة السادسة: 6000 جنيه.

- مرتبات شهر ديسمبر 2024 لـ موظفي الدرجة العالية: 10.200 جنيه.

- مرتبات شهر ديسمبر 2024 لـ موظفي درجة المدير العام: 9200 جنيه.

- مرتبات شهر ديسمبر 2024 لـ موظفي الدرجة الثالثة: 7500 جنيه.

- مرتبات شهر ديسمبر 2024 لـ موظفي الدرجة الرابعة: 7000 جنيه.

- مرتبات شهر ديسمبر 2024 لـ موظفي الدرجة الخامسة: 6500 جنيه.

- مرتبات شهر ديسمبر 2024 لـ موظفي الدرجة الأولى: 8200 جنيه.

- مرتبات شهر ديسمبر 2024 لـ موظفي الدرجة الممتازة: 12.200 جنيه.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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