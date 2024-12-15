جمهور الأبيض في رسالة لـ جوميز: "يرحل من يرحل ويبقى الزمالك" - أخبار كلمتك

جمهور الأبيض في رسالة لـ جوميز: "يرحل من يرحل ويبقى الزمالك" - أخبار كلمتك

مان سيتي يتقدم على اليونايتد 0/1 في الشوط الأول بالدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

مان سيتي يتقدم على اليونايتد 0/1 في الشوط الأول بالدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

حسام عبد المجيد يحتفل بوصوله للمباراة رقم 100 مع الزمالك - أخبار كلمتك

حسام عبد المجيد يحتفل بوصوله للمباراة رقم 100 مع الزمالك - أخبار كلمتك

الكونفدرالية، زيزو يسجل هدف الزمالك الأول في شباك المصري - أخبار كلمتك

الكونفدرالية، زيزو يسجل هدف الزمالك الأول في شباك المصري - أخبار كلمتك

جنازة الفنان الراحل نبيل الحلفاوي بمسجد الشرطة في الشيخ زايد (بث مباشر) - أخبار كلمتك

جنازة الفنان الراحل نبيل الحلفاوي بمسجد الشرطة في الشيخ زايد (بث مباشر) - أخبار كلمتك

إيرلندا تعلق على قرار إغلاق إسرائيل سفارتها في دبلن - أخبار كلمتك

إيرلندا تعلق على قرار إغلاق إسرائيل سفارتها في دبلن - أخبار كلمتك

الكشف عن تفاصيل وفاة مواطن داخل مركز شرطة - أخبار كلمتك

الكشف عن تفاصيل وفاة مواطن داخل مركز شرطة - أخبار كلمتك

مصير صادم لمواطن اقدم على قتل زوجة ابنه بتعز - أخبار كلمتك

مصير صادم لمواطن اقدم على قتل زوجة ابنه بتعز - أخبار كلمتك

باحث سعودي يفجرها بشأن مصير مليشيا الحوثي - أخبار كلمتك

باحث سعودي يفجرها بشأن مصير مليشيا الحوثي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أشعر بالخسارة والفقدان.. محمد صبحي يعرب عن حزنه الكبير بـ وفاة نبيل الحلفاوي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أشعر بالخسارة والفقدان.. محمد صبحي يعرب عن حزنه الكبير بـ وفاة نبيل الحلفاوي - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 06:01 - شبورة ورياح.. «الأرصاد» تكشف عن تفاصيل طقس الاثنين 16 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 06:01 - شبورة ورياح.. «الأرصاد» تكشف عن تفاصيل طقس الاثنين 16 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:01 - شبورة ورياح.. «الأرصاد» تكشف عن تفاصيل طقس الاثنين 16 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 15 ديسمبر 2024 06:01 مساءً - الطقس غدا .. أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدا الاثنين 16 ديسمبر 2024، ليسود البلادطقس مائل للبرودة في وقت النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.

الطقس والظواهر الجوية

وأضافت الأرصاد الجوية أن الطقس المعتدل سيكون سائدا على شمال الصعيد، أما على على جنوب سيناء وجنوب الصعيد فسيكون الطقس مائلا للدفء، وفي وقت الليل سيكون الطقس البارد هو السائد على على أغلب الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية توقعت الأرصاد الجوية أن تتكون الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

الطقس غدا

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

وأشار خبراء الأرصاد الجوية إلى أن حالة الطقس غدا على البحر المتوسط ستكون بين الخفيفة والمعتدلة، وارتفاع الموج فيه سيتراوح بين 1: 1.5 متر، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية غربية.

وبالنسبة لـ حالة الطقس غدا على البحر الأحمر أوضحت الأرصاد الجوية أنها ستكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه سيتراوح بين: 1.5: 2 متر، والرياح شمالية غربية.

الطقس غدا

درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

درجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين 16 ديسمبر 2024
المدن/ المحافظات العظمى الصغرى
القاهرة 21 11
العاصمة الإدارية 20 10
6 أكتوبر 20 10
بنها 20 12
دمنهور 19 11
المنصورة 20 11
الزقازيق 21 11
شبين الكوم 20 10
طنطا 19 12
دمياط 21 14
بورسعيد 20 15
الإسماعيلية 22 11
السويس 21 11
العريش 19 11
رفح 19 10
رأس سدر 20 12
نخل 18 6
كاترين 15 3
الطور 22 12
طابا 20 9
شرم الشيخ 24 15
الإسكندرية 21 12
العلمين الجديدة 20 11
مطروح 19 10
السلوم 19 8
سيوة 21 8
رأس غارب 24 14
الغردقة 25 14
سفاجا 24 15
الأقصر 25 10
أسوان 26 12
الوادي الجديد 24 11
أبو سمبل 26 12

اقرأ أيضاً
«البسوا الجواكت».. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا الأحد 15 ديسمبر 2024

«الأرصاد» تعلن إنذارا بحريا لخليج السويس والبحر الأحمر.. حالة الطقس غدا السبت حتى الخميس المقبل

ظواهر جوية حادة.. «الأرصاد» توضح حالة الطقس غدا الخميس وحتى الثلاثاء المقبل

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

ريال مدريد يفرط في صدارة الدوري الإسباني بتعادل مثير مع رايو فاليكانو - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق