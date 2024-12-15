الرياضة - 06:01 - شبورة ورياح.. «الأرصاد» تكشف عن تفاصيل طقس الاثنين 16 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 15 ديسمبر 2024 06:01 مساءً - الطقس غدا .. أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدا الاثنين 16 ديسمبر 2024، ليسود البلادطقس مائل للبرودة في وقت النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.

الطقس والظواهر الجوية

وأضافت الأرصاد الجوية أن الطقس المعتدل سيكون سائدا على شمال الصعيد، أما على على جنوب سيناء وجنوب الصعيد فسيكون الطقس مائلا للدفء، وفي وقت الليل سيكون الطقس البارد هو السائد على على أغلب الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية توقعت الأرصاد الجوية أن تتكون الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

وأشار خبراء الأرصاد الجوية إلى أن حالة الطقس غدا على البحر المتوسط ستكون بين الخفيفة والمعتدلة، وارتفاع الموج فيه سيتراوح بين 1: 1.5 متر، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية غربية.

وبالنسبة لـ حالة الطقس غدا على البحر الأحمر أوضحت الأرصاد الجوية أنها ستكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه سيتراوح بين: 1.5: 2 متر، والرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

درجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين 16 ديسمبر 2024 المدن/ المحافظات العظمى الصغرى القاهرة 21 11 العاصمة الإدارية 20 10 6 أكتوبر 20 10 بنها 20 12 دمنهور 19 11 المنصورة 20 11 الزقازيق 21 11 شبين الكوم 20 10 طنطا 19 12 دمياط 21 14 بورسعيد 20 15 الإسماعيلية 22 11 السويس 21 11 العريش 19 11 رفح 19 10 رأس سدر 20 12 نخل 18 6 كاترين 15 3 الطور 22 12 طابا 20 9 شرم الشيخ 24 15 الإسكندرية 21 12 العلمين الجديدة 20 11 مطروح 19 10 السلوم 19 8 سيوة 21 8 رأس غارب 24 14 الغردقة 25 14 سفاجا 24 15 الأقصر 25 10 أسوان 26 12 الوادي الجديد 24 11 أبو سمبل 26 12