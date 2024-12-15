الرياضة - 06:01 - سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 15 ديسمبر 2024 06:01 مساءً - سعر الدولار.. استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ختام تعاملات اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024، داخل البنوك العاملة في مصر، ليسجل داخل البنك الأهلي المصري الآن نحو 50.75 جنيه للشراء، 50.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار

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سعر الدولار مقابل الجنيه المصري منتصف تعاملات اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024

سعر الدولار الآن في بنك مصر

- 50.75 جنيه للبيع.

- 50.85جنيه للشراء.

سعر الدولار الأمريكي الآن في البنك الأهلي

-50.75 جنيه للبيع.

- 50.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار الآن في بنك قناة السويس

- 50.75 جنيه للبيع.

- 50.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار الأمريكي الآن في بنك الإسكندرية

- 50.75 جنيه للبيع.

- 50.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار الآن في البنك التجاري الدولي

- 50.75 جنيه للبيع.

- 50.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار الأمريكي الآن في بنك البركة

- 50.75 جنيه للبيع.

- 50.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار الآن في بنك المصرف المتحد

- 50.74 جنيه للبيع.

- 50.84 جنيه للشراء.

سعر الدولار الأمريكي الآن داخل بنك أبو ظبي الإسلامي

- 50.88 جنيه للبيع.

- 50.98 جنيه للشراء.

سعر الدولار الآن داخل بنك التنمية الصناعية

- 50.79 جنيه للبيع.

- 50.89 جنيه للشراء.

سعر الدولار على مؤشر جوجل الآن

سجل سعر الدولار منتصف تعاملات اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024 نحو 50.80 جنيه مصري.