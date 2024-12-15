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الرياضة - 06:01 - أعمال فنية اشترك فيها نبيل الحلفاوي مع نجله خالد - أخبار كلمتك

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الرياضة - 06:01 - أعمال فنية اشترك فيها نبيل الحلفاوي مع نجله خالد - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:01 - أعمال فنية اشترك فيها نبيل الحلفاوي مع نجله خالد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 15 ديسمبر 2024 06:01 مساءً - اتسم المشوار الفني لـ الفنان نبيل الحلفاوي الذي رحل عن عالمنا، اليوم الأحد، بدقة عناية الأدوار، فكان يختار أدواره الفنية بعناية حسبما أوضح نجله المخرج خالد الحلفاوي في إحدى اللقاءات التلفزيونية.

وأشار المخرج خالد الحلفاوي، إلى سبب قلة الأعمال الفنية لـ والدهالفنان نبيل الحلفاوي، قائلا: «والدي كان يتعامل مع الفن على أنه رجل هاوي، لا يدخل عمل هو غير مقتنع به، وكان يرفض أعمالا كثيرة كان يراها غير ملائمة».

نبيل الحلفاوي ونجله خالد

كما أشار إلى النصائح التي قدمها له والده نبيل الحلفاوي في بداية مشواره الفني كمخرج، قائلا: «في بداية مشواري الفني، كنت دائما أحصل على رأيه قبل الدخول في أي عمل فني، واستشيره في أي سيناريو يُعرض عليا، حتى شعرت بالثقة وبدأت أخذ خطوات بمفردي».

يذكر أن الفنان الراحل نبيل الحلفاوي تعاون مع نجله المخرج خالد الحلفاوي في عملين فنيين فقط وهما مسلسل «زيزينيا» وهو من بطولة الفنان يحيى الفخراني، وفيلم تسليم أهالي وظهر خلاله كضيف شرف، وهو من بطولة الثنائي هشام ماجد ودنيا سمير غانم.

موعد ومكان جنازة نبيل الحلفاوي

وأعلن أبناء نبيل الحلفاوي، عن موعد ومكان جنازة الراحل، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»: «مش القبطان اللي كاتب التويته ديه للأسف.. إحنا ولاده وليد وخالد الحلفاوي.. الوالد ربنا استجاب لدعاه ولم يمر بعذاب طويل مع مرض وألم طويل، كان دائما بيدعي بكده وربنا ما خذلوش. شكرا على كل الحب والدعاء، وصلاة الجنازة اليوم الأحد 15 ديسمبر بمسجد الشرطة بزايد بعد صلاة العشاء»

الحالة الصحية لنبيل الحلفاوي قبل الوفاة

ونقل الفنان الراحل نبيل الحلفاوي، إلى المستشفى يوم الثلاثاء الماضي، ولم يتم الكشف عن تفاصيل الأزمة التي تعرض لها واكتفوا بطلب الدعاء، إلا أن أصدقاء الفنان الراحل من الوسط الفني حرصوا على طلب الدعاء له بعد معرفتهم بحالته الصحية الحية منهم المخرج عمرو عرفة والفنان صلاح عبد الله وكذلك الفنانة ريهام عبد الغفور وغيرهم.

الفنان الراحل نبيل الحلفاوي، كانت آخر مشاركاته فى الأعمال الفنية، خلال فيلم "تسليم أهالى" الذى تم عرضه عام 2022، حيث ظهر كضيف شرف في أحداث العمل الذى قامت ببطولته النجمة دنيا سمير غانم والنجم هشام ماجد وشارك في البطولة بيومى فؤاد ودلال عبد العزيز، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ممدوح، شيكو، لوسى، أحمد فتحى، ومن تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوى.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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