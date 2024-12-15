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منتخب مصر لرجال الإسكواش يحصد بطولة العالم للمنتخبات 2024 - أخبار كلمتك

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منتخب مصر لرجال الإسكواش يحصد بطولة العالم للمنتخبات 2024 - أخبار كلمتك

منتخب مصر لرجال الإسكواش يحصد بطولة العالم للمنتخبات 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 15 ديسمبر 2024 05:50 مساءً - الإسكواش،  توج منتخب مصر لرجال الإسكوش ببطولة العالم للمنتخبات 2024، والتى استضافتها هونج كونج، فى الفترة من 9 إلى 15 ديسمبر الجاري، وذلك على حساب المنتخب الإنجليزى، بنتيجة 2-0.

وجاءت نتيجة المواجهات كالتالى:  فوز مازن هشام على كورتيس ماليك، بنتيجة 3-2، فوز علي فرج على محمد الشوربجى بنتيجة 3-1.

بهذا الفوز حافظ المنتخب الوطنى للإسكواش، على لقب البطولة للمرة الرابعة على التوالى، بعد حصد ألقاب 2024، 2023، 2019، 2017.

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مشوار منتخب الإسكواش في بطولة العالم

وجاء مشوار منتخب الرجال في بطولة العالم كالتالي:

دور المجموعات:

مصر (3) - (0) إسبانيا

مصر (3) - (0) اليابان

دور الـ16:

مصر (2) - (0) كندا

دور الـ8:

مصر (2) - (3) ألمانيا

دور الـ4:

مصر (2) - (1) فرنسا

ويضم المنتخب الوطني رجال كل من: علي فرج ومصطفى عسل ومازن هشام وكريم عبد الجواد.

 

وكان المنتخب الوطني للإسكواش سيدات، توج بلقب بطولة العالم للفرق المقامة حاليا في هونج كونج، بعد الفوز على منتخب أمريكا في المباراة النهائية.

 

وحقق المنتخب الوطني فوزا مستحقا أمام منتخب أمريكا بنتيجة (2-0)، في المباراة النهائية

نوران جوهر تتصدر التصنيف العالمي للإسكواش

وعلى جانب آخر، نجحت نوران جوهر لاعبة منتخب مصر للإسكواش في إنهاء سيطرة زميلتها نور الشربيني على صدارة التصنيف العالمي، والتي امتدت لأسابيع طويلة.

وتصدرت نوران جوهر التصنيف العالمي لسيدات الإسكواش بعد حصد لقب بطولة هونج كونج المفتوحة، فيما تراجعت نور الشربيني للمركز الثاني.

 

وشهدت قائمة أفضل 10 لاعبات وجود 5 مصريات وترتيبهن كالتالي:

1- نوران جوهر

2- نور الشربيني 

3- هانيا الحمامي

7- روان العربي

8- أمينة عرفي

تصنيف لاعبات الإسكواش

 وحصدت نوران جوهر لاعبة منتخب مصر للإسكواش لقب بطولة هونج كونج المفتوحة للإسكواش بعد الفوز على زميلتها نور الشربيني في المباراة النهائية.

وفازت نوران جوهر على زميلتها نور الشربيني بنتيجة (3-1) في المباراة النهائية.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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