الرياضة - 05:36 - مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بث مباشر في الدوري الإنجليزي اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 15 ديسمبر 2024 05:36 مساءً - بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد اليوم الأحد الموافق 15 من ديسمبر 2024، ضمن منافسات الجولة 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024/25.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي بث مباشر

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي في تحقيق الانتصار خلال مباراة الديربي لاستعادة الثقة بين اللاعبين والجهاز الفني، حيث لم يحقق إلا انتصارًا واحدًا في آخر 10 مباريات بجميع المسابقات.

فيما يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الذي يقوده فنيًّا روبن أموريم لتحقيق الانتصار مساء اليوم، بعد أن حقق فوزًا واحدًا في الدوري منذ توليه تدريب الفريق، مع تعادلين وهزيمتين في المباريات الأخيرة.

ويخوض البرتغالي روبن أموريم مدرب مان يونايتد أول تجربة له في ديربي مانشستر، منذ توليه مسؤولية تدريب الشياطين الحمر خَلَفًا للهولندي إريك تين هاج، ويأمل تحقيق الفوز في مباراة اليوم أمام المدرب الأسطوري جوارديولا، بحثًا عن إعادة الفريق إلى ملعب اللعب مع الكبار.

ويدخل نادي مانشستر سيتي المباراة وهو يحتل المركز الخامس برصيد 27 نقطة، بينما يأتي مانشستر يونايتد في المركز الثالث عشر برصيد 19 نقطة.

بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

تقام مباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد اليوم الأحد الموافق 15 من ديسمبر 2024، ضمن منافسات الجولة 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024/25.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 7:30 مساءً بتوقيت السعودية، على ملعب "الاتحاد" معقل السيتي.