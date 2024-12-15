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صن داونز يحقق فوزا غاليا على الرجاء المغربي بدوري أبطال أفريقيا - أخبار كلمتك

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صن داونز يحقق فوزا غاليا على الرجاء المغربي بدوري أبطال أفريقيا - أخبار كلمتك

صن داونز يحقق فوزا غاليا على الرجاء المغربي بدوري أبطال أفريقيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 15 ديسمبر 2024 05:30 مساءً - فاز فريق صن داونز على نظيره الرجاء المغربي بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب لوفتوس فيرسفيلد ضمن منافسات الجولة الثالثة من مجموعات كأس دوري أبطال أفريقيا.

جاء هدف الفوز لـ صن داونز عن طريق اللاعب إكرام راينرز في الدقيقة 65.

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المجموعة الثانية في دوري أبطال أفريقيا

ويحل فريقا صن داونز والرجاء المغربي في المجموعة الثانية بدوري أبطال إفريقيا رفقة كل من  فريق الجيش الملكي المغربي ومانييما يونيون.

بهذه النتيجة يتصدر فريق الجيش الملكي المغربي مجموعته برصيد 5 نقاط بفارق الأهداف عن صن داونز صاحب المركز الثاني، فيما يأتي فريق مانيما يونيون في المركز الثالث برصيد 3 نقاط فيما يأتي الرجاء المغربي بالمركز الأخير برصيد نقطة.

 

الجيش الملكي يتعادل مع مانيما يونيون  في دوري أبطال أفريقيا

وكان الجيش الملكي المغربي تعادل مع نظيره مانيما يونيون الكونغولي بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من مجموعات كأس دوري أبطال أفريقيا.

سجل هدف مانيما يونيون اللاعب إكساوسيا مواندا في الدقيقة 33، فيما تعادل للجيش الملكي اللاعب تو كارنيرو في الدقيقة 62.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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