الاحتلال: نفذنا أنشطة عسكرية في 6 مناطق رئيسية بلبنان على مدار 3 أشهر - أخبار كلمتك

الاحتلال: نفذنا أنشطة عسكرية في 6 مناطق رئيسية بلبنان على مدار 3 أشهر - أخبار كلمتك

القاهرة للاستثمار والتطوير تواصل تلقي طلبات مستثمري الجلود على 43 مصنعا متميزا بالروبيكي - أخبار كلمتك

القاهرة للاستثمار والتطوير تواصل تلقي طلبات مستثمري الجلود على 43 مصنعا متميزا بالروبيكي - أخبار كلمتك

التشكيل الرسمي لـ ديربي السيتي ومان يونايتد في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

التشكيل الرسمي لـ ديربي السيتي ومان يونايتد في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

ديربي القاهرة بنكهة سويسرية، تاريخ مواجهات جروس وكولر - أخبار كلمتك

ديربي القاهرة بنكهة سويسرية، تاريخ مواجهات جروس وكولر - أخبار كلمتك

لاعبو الصفاقسي يعتدون على الحكم بعد الخسارة من سيمبا بالكونفدرالية (صور) - أخبار كلمتك

لاعبو الصفاقسي يعتدون على الحكم بعد الخسارة من سيمبا بالكونفدرالية (صور) - أخبار كلمتك

وزير الثقافة ناعيًا نبيل الحلفاوي: ستظل مسيرته الفنية خالدة في ذاكرة الفن للأجيال القادمة - أخبار كلمتك

وزير الثقافة ناعيًا نبيل الحلفاوي: ستظل مسيرته الفنية خالدة في ذاكرة الفن للأجيال القادمة - أخبار كلمتك

منتخب مصر لرجال الإسكواش يحصد بطولة العالم للمنتخبات 2024 - أخبار كلمتك

منتخب مصر لرجال الإسكواش يحصد بطولة العالم للمنتخبات 2024 - أخبار كلمتك

وزير الخارجية الإماراتي يبحث مع نظيريه الكويتي والمغربي تطورات الأوضاع في سوريا - أخبار كلمتك

وزير الخارجية الإماراتي يبحث مع نظيريه الكويتي والمغربي تطورات الأوضاع في سوريا - أخبار كلمتك

سفير تركيا بالقاهرة يلمح لإمكانية حدوث اتصال مباشر بين تركيا والخليج والأردن ومصر - أخبار كلمتك

سفير تركيا بالقاهرة يلمح لإمكانية حدوث اتصال مباشر بين تركيا والخليج والأردن ومصر - أخبار كلمتك

"السينمائيين" تنعي نبيل الحلفاوي: مثال للفنان المتكامل - أخبار كلمتك

"السينمائيين" تنعي نبيل الحلفاوي: مثال للفنان المتكامل - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

مجموعة الزمالك والمصري، بلاك بولز يسحق إنيمبا بثلاثية نظيفة في الكونفدرالية - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مجموعة الزمالك والمصري، بلاك بولز يسحق إنيمبا بثلاثية نظيفة في الكونفدرالية - أخبار كلمتك

مجموعة الزمالك والمصري، بلاك بولز يسحق إنيمبا بثلاثية نظيفة في الكونفدرالية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 15 ديسمبر 2024 05:30 مساءً - فاز فريق بلاك بولز الموزمبيقي على نظيره إنيمبا النيجيري بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، في الجولة الثالثة من مجموعات بطولة  الكونفدرالية.

ويتواجد إنيمبا النيجيري وبلاك بولز بطل موزمبيق في المجموعة الرابعة، بالكونفدرالية بجانب كل من الزمالك والمصري البورسعيدي .

ترتيب المجموعة الرابعة في الكونفدرالية 


بهذه النتيجة يحتل الزمالك المركز الأول في المجموعة الرابعة بالكونفدرالية برصيد 4 نقاط متفوقا بفارق الأهداف على المصري وبلاك بولز أصحاب المركزين الثاني والثالث بنفس عدد النقاط.

فيما يأتي إنيمبا في المركز الأخير في المجموعة برصيد نقطة وحيدة.

فيما يحتضن ستاد برج العرب مباراة الزمالك ضد المصري، مساء اليوم الأحد، لحساب الجولة الثالثة ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك أمام المصري البورسعيدي بالكونفدرالية


وتنطلق مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي في السادسة مساء اليوم الأحد باستاد برج العرب ضمن مباريات الجولة الثالثة بدور المجموعات بالكونفدرالية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

تنقل المباراة بين الزمالك ضد المصري عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 6.

حكام مباراة الزمالك ضد المصري

وقرر كاف أن يدير المباراة طاقم تحكيم جزائري بقيادة مصطفى غربال ويعاونه مقران قوراري وعباس أكرم زرهوني مساعدين وحسام بن يحيى حكمًا رابعًا.

وتقام مباريات دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية بدون تقنية الـvar.

واختار "كاف" السوداني مأمون بشارة مراقبًا عامًا على المباراة، في حين يراقب الحكام عبد الباسط إبراهيم من جنوب أفريقيا، والمنسق العام الكسندر أسانتي من غانا.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع الفني على ارتداء الزمالك لزيه التقليدي القميص الأبيض والشورت الأبيض، في حين سيرتدي حارس المرمى زيه الكامل باللون الأسود.

في المقابل سيرتدي فريق المصري زيه باللون الأخضر الكامل، في حين سيرتدي حارس المرمى زيه باللون الأحمر الكامل.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 02:46 - متحدث الصحة يكشف حقيقة وجود متحور جديد لكورونا في مصر - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق