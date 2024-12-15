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سيمبا يخطف فوزا صعبا أمام الصفاقسي 2-1 في الكونفدرالية - أخبار كلمتك

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سيمبا يخطف فوزا صعبا أمام الصفاقسي 2-1 في الكونفدرالية - أخبار كلمتك

سيمبا يخطف فوزا صعبا أمام الصفاقسي 2-1 في الكونفدرالية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 15 ديسمبر 2024 05:30 مساءً - حقق فريق سيمبا التنزاني فوزا صعبا على حساب نظيره الصفاقسي التونسي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية . 

وتقدم الصفاقسي في النتيجة بعد تسجيل الهدف الأول مبكرا في الدقيقة 3 عن طريق حازم الحاج، ثم عاد فريق سيمبا  سريعا وأدرك التعادل في الدقيقة 7 من خلال لاعبه كيبو، وفي الدقيقة التاسعة من الوقت البدل الضائع من عمر المباراة عاد كيبو مرة أخرى وتمكن فريق سيمبا من تسجيل هدف الفوز.

ويتواجد سيمبا والصفاقسي في المجموعة الأولى من بطولة الكونفدرالية رفقة النادي الرياضي القسنطيني أونزي برافوش. 

ترتيب المجموعة الأولي في الكونفدرالية 

1ـ النادي الرياضي القسنطيني 6 نقاط.

2ـ سيمبا 6 نقاط.

3ـ  أونزي برافوش 3 نقاط.

4ـ الصفاقسي 0 نقاط.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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