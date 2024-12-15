الرياضة - 05:16 - تشكيل الزمالك ضد المصري في الكونفدرالية.. ميشالاك أساسيًا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 15 ديسمبر 2024 05:16 مساءً - الزمالك ضد المصري.. أعلن أحمد مجدي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تشكيل الأبيض الذي يخوض مباراة المصري البورسعيدي، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور مجموعات بطولة الكونفدرالية الإفريقية هذا الموسم 2024-2025.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك ضد المصري، في الكونفدرالية اليوم، عند تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والثامنة مساءً بتوقيت أبو ظبي، وذلك على أرضية ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

الزمالك ضد المصري البورسعيدي في الكونفدرالية اليوم

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مباراة المصري اليوم، وهو في جعبته 4 نقاط من مباراتين خاضهما في مجموعات الكونفدرالية حتى الآن، حيث نجح في الفوز أمام بلاك بولز بهدفين نظيفين بالجولة الأولى، قبل التعادل بالجولة الثانية أمام إنييمبا بهدفين لكل فريق.

على الجانب الآخر، يدخل فريق المصري مباراة الزمالك اليوم، وهو يمتلك 4 نقاط أيضًا من مباراتين خاضهما في مجموعات الكونفدرالية، حيث حقق الفوز على إنييمبا بهدفين نظيفين، قبل أن يسقط في فخ التعادل أمام بلاك بولز بهدف لكل فريق.

ترتيب مجموعة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

وجاء ترتيب المجموعة على النحو التالي

1- المصري البورسعيدي 4 نقاط.

2- الزمالك 4 نقاط.

3- إنييمبا النيجيري نقطة.

4- بلاك بولز الموزمبيقي نقطة.

تشكيل الزمالك ضد المصري البورسعيدي في الكونفدرالية اليوم

وجاء تشكيل الزمالك على النحو التالي

تشكيل الزمالك ضد المصري البورسعيدي في الكونفدرالية اليوم في حراسة المرمى محمد عواد في خط الدفاع أحمد فتوج حسام عبد المجيد محمود حمدي الونش عمر جابر في خط الوسط مصطفى شلبي عبد الله السعيد نبيل عماد دونجا أحمد سيد زيزو في خط الهجوم كونراد ميشالاك سيف الدين الجزيري

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وأحمد محمود وجيفرسون كوستا ومحمد حمدي وزياد كمال ومحمد شحاتة وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وعمر فرج وحسام أشرف