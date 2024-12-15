الكونفدرالية، صلاح محسن يقود هجوم المصري أمام الزمالك بالكونفدرالية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 15 ديسمبر 2024 05:10 مساءً - أعلن الكابتن علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، عن تشكيله فريقه لخوض مباراته بالجولة الثالثة من دور المجموعات للنسخة الثانية والعشرين لبطولة الكونفدرالية الأفريقية والتي تجمعه بنظيره الزمالك والمقرر إقامتها في السادسة مساء اليوم الأحد على ستاد الجيش ببرج العرب

وضمت التشكيلة الأساسية كل من محمود جاد لحراسة المرمى، كريم العراقي، محمد هاشم، باهر المحمدي ، عمرو سعداوي لخط الظهر، محمود حمادة، محمد مخلوف كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، محمد الشامي ، سمير فكري، فخر الدين بن يوسف كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن.

فيما ضمت قائمة البدلاء محمود حمدي، أحمد عيد، خالد صبحي ، أتدجيكو سامادو، يوسف الجوهري، خالد الغندور، أحمد القرموطي، عبد الرحيم دغموم، بابا بادجي

مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي بالكونفدرالية

وتنطلق مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي في السادسة مساء اليوم الأحد المقبل باستاد برج العرب ضمن مباريات الجولة الثالثة بدور المجموعات بالكونفدرالية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

وتنقل المباراة بين الزمالك ضد المصري عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 6.

ويتواجد الزمالك مع المصري البورسعيدي في المجموعة الرابعة، بالكونفدرالية بجانب كل من: إنيمبا النيجيري وبلاك بولز بطل موزمبيق.

حكام مباراة الزمالك ضد المصري

وقرر الكاف أن يدير المباراة طاقم تحكيم جزائري بقيادة مصطفى غربال ويعاونه مقران قوراري وعباس أكرم زرهوني مساعدين وحسام بن يحيى حكمًا رابعًا.

وتقام مباريات دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية بدون تقنية الـvar.

واختار "الكاف" السوداني مأمون بشارة مراقبًا عامًا على المباراة، في حين يراقب الحكام عبد الباسط إبراهيم من جنوب أفريقيا، والمنسق العام الكسندر أسانتي من غانا.

ويقود مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي أحمد مجدي القائم بأعمال المدير الفني لفريق الزمالك بشكل مؤقت، وحازم إمام مدرب مساعد، وعبد الواحد السيد مديرًا للكرة، وعماد المندوه مدرب الحراس، وذلك بعد رحيل جوميز وجهازه المعاون.

مشوار الزمالك والمصري بالكونفيدرالية

وخاض الزمالك مباراتين بدور مجموعات الكونفدرالية حتى الآن، فاز في اللقاء الأول أمام بلاك بولز بهدفين دون رد، ثم تعادل ضد إنيمبا بهدفين لمثليهما، ويتصدر ترتيب المجموعة، برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف، عن المصري.

بينما حقق المصري الفوز في لقاء أمام إنيمبا بهدفين دون رد، ثم تعادل مع بلاك بولز بهدف لمثله في الجولتين الأولى والثانية من دور المجموعات بالكونفدرالية.

ويعد الزمالك هو حامل لقب النسخة السابقة للكونفدرالية بالفوز على حساب نهضة بركان بهدف نظيف في القاهرة، مستفيدا من تسجيل هدف خارج الأرض بعد الخسارة في المغرب 2-1.

وحقق الزمالك الفوز في النهائي على حساب نهضة بركان مرتين، إذ توج الفريق الأبيض موسم 2018 - 2019 على حساب بطل المغرب بركلات الترجيح 5-3.

وتوج الزمالك ببطولتين فيما توج الأهلي ببطولة وحيدة، أما المصري فجاءت أفضل نتائجه حين ودع البطولة فى نصف نهائي بطولة الكونفدرالية عام 2018 على يد فيتا كلوب الكونغولي، بعد التعادل سلبيًّا في مصر، والهزيمة برباعية في الكونغو.

كما وصل المصري إلى ربع نهائي بطولة 2020، قبل أن يودع أمام نهضة بركان المغرب، بالتعادل ذهابًا 2-2، والخسارة 1-0 إيابًا.

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