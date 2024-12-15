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النادي الأهلي ينعى الفنان نبيل الحلفاوي - أخبار كلمتك

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النادي الأهلي ينعى الفنان نبيل الحلفاوي - أخبار كلمتك

النادي الأهلي ينعى الفنان نبيل الحلفاوي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 15 ديسمبر 2024 04:55 مساءً - نعى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، الفنان نبيل الحلفاوي الذي وافته المنية اليوم.  

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جنازة الفنان نبيل الحلفاوي 

وكشفت أسرة الفنان الراحل عن موعد صلاة الجنازة، وأكدت أنها ستكون بعد صلاة العشاء بمسجد الشرطة في الشيخ زايد. 

وكان الفنان الكبير الفنان نبيل الحلفاوي قد تعرض لأزمة صحية شديدة قبل أسبوع تسببت في دخوله غرفة العناية المركزة. 

نبيل الحلفاوي
نبيل الحلفاوي، كلمتك

نبيل الحلفاوي 

وكشف مصدر مقرب من عائلة نبيل الحلفاوي وقتها، أن الفنان الكبير كان يعاني من أزمات في الصدر، وهذا ما تسبب له في صعوبة بالتنفس، كما أنه كان يعاني من بعض الأمراض الأخرى بسبب الشيخوخة، حيث إنه يبلغ من العمر 77 عامًا.  

نبيل الحلفاوي 
نبيل الحلفاوي، كلمتك 

 

الفنان نبيل الحلفاوي

وشارك الفنان نبيل الحلفاوي في العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية الشهيرة، من بينها مسلسل "رأفت الهجان" و"غوايش" و"الزيني بركات" و"أوراق مصرية" و"الملك فاروق". 

كما شارك في عدد من الأفلام كان من بينها "الطريق إلى إيلات" و"العميل رقم 13" و"فقراء لا يدخلون الجنة" و"الهروب إلى القمة" وغيرها. 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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