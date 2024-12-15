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الرياضة - 04:11 - سعر الذهب والدولار الآن في مصر.. استقرار «الأصفر» وارتفاع «الأخضر» - أخبار كلمتك

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الرياضة - 04:11 - سعر الذهب والدولار الآن في مصر.. استقرار «الأصفر» وارتفاع «الأخضر» - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:11 - سعر الذهب والدولار الآن في مصر.. استقرار «الأصفر» وارتفاع «الأخضر» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 15 ديسمبر 2024 04:11 مساءً - سعر الذهب والدولار الآن.. استقر سعر الذهب بختام التعاملات اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024 في سوق الصاغة، وذلك بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار في كافة البنوك العاملة بـ مصر.

سعر الذهب والدولار

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الذهب والدولار وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

الذهب والدولار

سعر الذهب عيار 24

سعر الذهب عيار 24 اليوم الأحد 15 ديسمبر، سجل نحو 4365.75 جنيه للبيع، و4342.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سعر الذهب عيار 22 اليوم الأحد 15 ديسمبر، سجل نحو 4002 جنيها للبيع، و3981 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21 اليوم الأحد 15 ديسمبر، سجل نحو 3820 جنيها للبيع، و3800 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سعر الذهب عيار 18 اليوم الأحد 15 ديسمبر، سجل نحو 3274.25 جنيه للبيع، و3257.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

سعر الذهب عيار 14 اليوم الأحد 15 ديسمبر، سجل نحو 2546.75 جنيه للبيع، 2533.25 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 15 ديسمبر، سجل نحو 30560 جنيه للبيع، و30400 جنيه للشراء.

سعر أونصة الذهب

سعر أونصة الذهب اليوم الأحد 15 ديسمبر، سجل نحو 2648.73 دولار للبيع، و2648.32 دولار للشراء.

الذهب والدولار

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك المركزي نحو 50.77 جنيه للشراء، 50.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر إلى 50.82 جنيه للشراء، و50.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري نحو 50.85 جنيه للشراء، 50.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري نحو 50.84 جنيه للشراء، و50.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

أما عن سعر الدولار في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري فوصل إلى 50.85 جنيه للشراء، 50.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس نحو 50.87 جنيه للشراء، و50.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

بينما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد نحو 50.79 جنيه للشراء، و50.89 جنيه للبيع.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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