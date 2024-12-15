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تحرك حافلات جماهير الزمالك لحضور مباراة المصري بالإسكندرية (صور) - أخبار كلمتك

تحرك حافلات جماهير الزمالك لحضور مباراة المصري بالإسكندرية (صور) - أخبار كلمتك

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تحرك حافلات جماهير الزمالك لحضور مباراة المصري بالإسكندرية (صور) - أخبار كلمتك

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تحرك حافلات جماهير الزمالك لحضور مباراة المصري بالإسكندرية (صور) - أخبار كلمتك

تحرك حافلات جماهير الزمالك لحضور مباراة المصري بالإسكندرية (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 15 ديسمبر 2024 04:10 مساءً - توجهت الحافلات التي خصصها مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب إلى برج العرب، لنقل جماهير الأبيض إلى ستاد الجيش بمدينة برج العرب لمؤازرة ودعم الفريق الأول في مباراة المصري البورسعيدي المقرر لها مساء اليوم الأحد في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. 

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ويستضيف الزمالك نظيره المصري البورسعيدي  في السادسة مساء اليوم الأحد باستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الثالثة  لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. 

ويحتضن استاد برج العرب مباراة الزمالك ضد المصري، في السادسة مساء اليوم الأحد لحساب الجولة الثالثة ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويقود مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي أحمد مجدي القائم بأعمال المدير الفني لفريق الزمالك بشكل مؤقت، وحازم إمام مدرب مساعد، وعبد الواحد السيد مديرًا للكرة، وعماد المندوه مدرب الحراس، وذلك بعد رحيل جوميز وجهازه المعاون. 

ويتواجد الزمالك مع المصري البورسعيدي في المجموعة الرابعة، بالكونفدرالية بجانب كل من: إنيمبا النيجيري وبلاك بولز بطل موزمبيق.

موعد مباراة الزمالك أمام المصري البورسعيدي بالكونفدرالية

وتنطلق مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي في السادسة مساء اليوم الأحد باستاد برج العرب ضمن مباريات الجولة الثالثة بدور المجموعات بالكونفدرالية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

وتنقل المباراة بين الزمالك ضد المصري عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 6.

حكام مباراة الزمالك ضد المصري

وقرر الكاف أن يدير المباراة طاقم تحكيم جزائري بقيادة مصطفى غربال ويعاونه مقران قوراري وعباس أكرم زرهوني مساعدين وحسام بن يحيى حكمًا رابعًا.

وتقام مباريات دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية بدون تقنية الـvar.

واختار "الكاف" السوداني مأمون بشارة مراقبًا عامًا على المباراة، في حين يراقب الحكام عبد الباسط إبراهيم من جنوب أفريقيا، والمنسق العام الكسندر أسانتي من غانا.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع الفني على ارتداء الزمالك لزيه التقليدي القميص الأبيض والشورت الأبيض، في حين سيرتدي حارس المرمى زيه الكامل باللون الأسود.

في المقابل سيرتدي فريق المصري زيه باللون الأخضر الكامل، في حين سيرتدي حارس المرمى زيه باللون الأحمر الكامل.

وخاض الزمالك مباراتين بدور مجموعات الكونفدرالية حتى الآن، فاز في اللقاء الأول أمام بلاك بولز بهدفين دون رد، ثم تعادل ضد إنيمبا بهدفين لمثليهما، ويتصدر ترتيب المجموعة، برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف، عن المصري.

بينما حقق المصري الفوز في لقاء أمام إنيمبا بهدفين دون رد، ثم تعادل مع بلاك بولز بهدف لمثله في الجولتين الأولى والثانية من دور المجموعات بالكونفدرالية.

ويأمل المصري نفي مواصلة تكريس العقدة والفوز على الزمالك، إذ لم ينتصر الأبيض على نظيره البورسعيدي، في آخر 5 مباريات، حيث تعادل خلال لقاء وحيد، وخسر 4 آخرين.

ويعد الزمالك هو حامل لقب النسخة السابقة للكونفدرالية بالفوز على حساب نهضة بركان بهدف نظيف في القاهرة، مستفيدا من تسجيل هدف خارج الأرض بعد الخسارة في المغرب 2-1.

وحقق الزمالك الفوز في النهائي على حساب نهضة بركان مرتين، إذ توج الفريق الأبيض موسم 2018 - 2019 على حساب بطل المغرب بركلات الترجيح 5-3.

وتوج الزمالك ببطولتين فيما توج الأهلي ببطولة وحيدة، أما المصري فجاءت أفضل نتائجه حين ودع البطولة فى نصف نهائي بطولة الكونفدرالية عام 2018 على يد فيتا كلوب الكونغولي، بعد التعادل سلبيًّا في مصر، والهزيمة برباعية في الكونغو.

كما وصل المصري إلى ربع نهائي بطولة 2020، قبل أن يودع أمام نهضة بركان المغرب، بالتعادل ذهابًا 2-2، والخسارة 1-0 إيابًا.

وتتصدر الأندية العربية الفرق الأكثر تتويجًا بالكونفدرالية، المغرب 7 ألقاب، وتونس 5 ألقاب، ومصر 3 ألقاب، والجزائر مرة وحيدة، فيما توج مازيمبي من الكونغو الديمقراطية بالبطولة مرتين، ومرة وحيدة لـ هارتس أوف أوك الغاني، والملعب المالي، وليوباردز الكونغولي.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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