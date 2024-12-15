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استقالة طلعت يوسف من تدريب مودرن سبورت - أخبار كلمتك

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استقالة طلعت يوسف من تدريب مودرن سبورت - أخبار كلمتك

استقالة طلعت يوسف من تدريب مودرن سبورت - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 15 ديسمبر 2024 03:40 مساءً - وافق مجلس إدارة نادي مودرن سبورت برئاسة الدكتور وليد دعبس على الاعتذار الذي تقدم به الكابتن طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم عن عدم الاستمرار بمنصبه في الفترة المقبلة.

ووجه نادي مودرن سبورت الشكر إلى طلعت يوسف واعتزازه بالفترة التي عمل بها مدربًا للفريق وجهازه الفني.

وتمنى مجلس إدارة نادي مودرن سبورت التوفيق للمدرب الكبير وجهازه الفني فيما هو قادم في مسيرته الكروية.

وكان  بتروجيت فاز علي مودرن سبورت بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما على ملعب ستاد بتروسبورت، ضمن أولى جولات مسابقة كأس الرابطة.

وسجل إسماعيل بامبا هدف الفوز لصالح بتروجيت في الدقيقة 61.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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