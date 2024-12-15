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الرياضة - 03:16 - وزير الخارجية والهجرة يستقبل رئيس البرلمان العربي - أخبار كلمتك

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الرياضة - 03:16 - وزير الخارجية والهجرة يستقبل رئيس البرلمان العربي - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:16 - وزير الخارجية والهجرة يستقبل رئيس البرلمان العربي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 15 ديسمبر 2024 03:16 مساءً - استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم الأحد الموافق 15 ديسمبر 2024، محمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي.

استهل الوزير عبد العاطي اللقاء بتهنئة «اليماحي» بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد، معربًا عن تقدير مصر للدور الهام الذي يلعبه البرلمان العربي للتعبير عن صوت الشعوب العربية في القضايا ذات الأولوية، وتشكيل جبهة برلمانية عربية موحدة للدفاع عن المصالح العربية في الاتحادات والهيئات البرلمانية الدولية، وتعزيز العمل العربي المشترك.

وأكد وزير الخارجية على دعم مصر الكامل لجهود تطوير عمل البرلمان العربي وتعزيز دوره على الساحتين الإقليمية والدولية بما يسهم في تحقيق مصالح الشعوب العربية في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به المنطقة، معربًا عن حرص مصر على مواصلة التنسيق مع رئاسة البرلمان العربي، على ضوء أهمية تطوير العمل البرلماني العربي وتعزيز علاقات التعاون بين البرلمانات العربية واتحاد البرلمانيين العرب.

كما أشار إلى ضرورة الارتقاء بدور البرلمان العربي لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بين الدول العربية، ودفع أوجه التعاون في هذه المجالات بالتنسيق مع البرلمانات الوطنية العربية.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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