الرياضة - 03:16 - أبرزها باتشوكا.. 5 إخفاقات قد تطيح بـ كولر من الأهلي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 15 ديسمبر 2024 03:16 مساءً - منذ توليه القيادة الفنية للنادي الأهلي في سبتمبر 2022، حقق السويسري مارسيل كولر نجاحات كبيرة مع الفريق، أبرزها التتويج بدوري أبطال إفريقيا 2023 وإعادة الفريق إلى المنافسة بقوة على البطولات.

ورغم هذه النجاحات، واجه كولر العديد من الإخفاقات التي أثرت على مسيرته، بدءًا من خسارة بطولات مهمة وصولًا إلى الأداء المتذبذب في مباريات حاسمة. جاءت الخسارة الأخيرة أمام باتشوكا المكسيكي في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2024 لتعيد تسليط الضوء على هذه الإخفاقات.

خسارة السوبر الإفريقي 2023 أمام اتحاد العاصمة الجزائري

كانت بداية موسم 2023-2024 صادمة لجماهير الأهلي بعد خسارة السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري.

خسر الأهلي المباراة بنتيجة 1-0 في مباراة أقيمت في السعودية، حيث ظهر الفريق بمستوى متواضع وسط أخطاء تكتيكية واضحة.

انتقدت الجماهير أداء الفريق وخاصة بسبب غياب الحلول الهجومية وتأخر كولر في إجراء تغييرات مؤثرة، مما أضاع فرصة الفوز بلقب مهم.

الانسحاب من كأس مصر 2023-2024

تلقت جماهير الأهلي صدمة كبيرة بالانسحاب المبكر من بطولة كأس مصر 2023-2024 قبل مواجهة فاركو في دور الـ16 من البطولة.

خسارة السوبر الأفريقي 2024 أمام الزمالك

خسر الأهلي لقب السوبر الأفريقي في فبراير 2023 أمام غريمه التقليدي الزمالك.

قدم الفريق أداءً ضعيفًا افتقد فيه الروح القتالية، ليخسر اللقب أمام الزمالك الذي كان الطرف الأفضل في المباراة.

شككت الجماهير في قدرة كولر على إدارة المباريات الكبرى، خصوصًا مع غياب الانسجام في خط الهجوم.

السقوط المدوي أمام صن داونز في دوري أبطال إفريقيا 2023

من أكبر الإخفاقات في مسيرة كولر كانت الهزيمة الثقيلة أمام صن داونز الجنوب إفريقي بنتيجة 5-2 في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

سوء التنظيم الدفاعي، وغياب الضغط على المنافس، وأخطاء تكتيكية واضحة من كولر أدت إلى هذه الخسارة.

رغم أن الأهلي عاد لاحقًا وفاز بالبطولة، إلا أن هذه الهزيمة كانت نقطة سوداء في مشوار الفريق القاري.

أزمة كأس العالم للأندية 2024 والخسارة أمام باتشوكا

آخر الإخفاقات كانت في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2024، عندما خسر الأهلي أمام باتشوكا المكسيكي بركلات الترجيح.

تأخر كولر في إجراء التبديلات المناسبة وأخطأ في قراءة المباراة، ما تسبب في إضاعة فرصة الوصول إلى النهائي.