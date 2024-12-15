قائمة برشلونة لمباراة ليجانيس في الدوري الإسباني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 15 ديسمبر 2024 03:15 مساءً - أعلن الألماني هانز فليك، المدير الفني لبرشلونة، قائمة الفريق لمواجهة ليجانيس، اليوم الأحد، على ملعب "لويس كومبانيس"، ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري الإسباني.

قائمة برشلونة لمباراة ليجانيس



كوبارسي - بالدي - رونالد أراوخو - مارتينيز - جافي - فيران توريس - بيدري - ليفاندوفسكي - رافينيا - بينيا - توري - فيرمين لوبيز - كاسادو - باو فيكتور - لامين يامال - داني أولمو - فرينكي دي يونج - كوندي - إريك جارسيا - تشيزني - أسترالاجا - فورت - جيرارد مارتن.

الدوري الإسباني، يلتقي نادي برشلونة نظيره ليجانيس اليوم الأحد ضمن مباريات بطولة الجولة السابعة عشر لبطولة الدوري الإسباني "الليجا" على ملعب "مونتجويك" معقل البرسا.

موعد مباراة برشلونة وليجانيس



تنطلق مباراة برشلونة وليجانيس في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وليجانيس



تذاع مباراة برشلونة وليجانيس عبر قناة beIN sports HD1.

يملك فريق برشلونة في رصيده 38 نقطة متصدرًا بفارق نقطة عن ريال مدريد بعد تعادله أمام رايو فاليكانو (3-3)، وليجانيس لديه 15 نقطة في المركز السابع عشر.

وأعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، رسميًّا، عن عقوبة الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، بعد طرده أمام ريال بيتيس، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين في الدوري الإسباني، بسبب احتجاجاته على ركلة الجزاء المحتسبة ضد فرينكي دي يونج.

عقوبة فليك بعد طرده في مباراة برشلونة وبيتيس

ووفقًا لِما ذكرته التقارير الإسبانية، فإن فليك قد تحصَّل على عقوبة الإيقاف لمدة مباراتين، هذا يعني أن المدرب لن يتمكن من الجلوس على مقاعد بدلاء برشلونة في مباراتي الدوري أمام ليجانيس وأتلتيكو مدريد، يومي الـ15 والـ21 من ديسمبر على التوالي، في استاد الأولمبي لويس كومبانيس في مونتغويك.

وجاء في تقرير الحكم عن المباراة أن المدرب الألماني تم طرده "لخروجه من المنطقة الفنية وهو يصرخ محتجًّا على أحد قراراتي".

وفي المؤتمر الصحفي، أوضح فليك أنه لم يوجه أي إهانة أو عدم احترام للحكم، بل كان تصرفه مجرد رد فعل غاضب بعد سماعه خبر ركلة الجزاء المحتسبة ضد فريقه، وقال المدرب الألماني: "كنت غاضبًا من نفسي، وليس من أي شخص آخر".

وكما حدث بالفعل خلال ريال بيتيس، سيتولى ماركوس زورغ مسؤولية قيادة الفريق من على مقاعد البدلاء بدلًا من فليك، في حال لم ينجح استئناف برشلونة.

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