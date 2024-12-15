بعد إقصاء الأهلي، باتشوكا يهدد مستقبل أنشيلوتي مع ريال مدريد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 15 ديسمبر 2024 03:15 مساءً - يواجه الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، العديد من الانتقادات بسبب سوء التوفيق الذي يلاحقه وبخاصة أمام رايو فاييكانو، ضمن مباريات الدوري الإسباني والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 3-3.

باتشوكا يهدد أنشيلوتي

ووفقًا لشبكة ريليفو الإسبانية، فإن أنشيلوتي أكثر من يعاني في الوضع الحالي لريال مدريد، لكنه يتقبل الانتقادات بطبيعته الهادئة المعتادة، إلا أنه لا يتردد في الإشارة إلى كثرة الانتقادات الموجهة له.

ورغم الإصابات التي ذكرها أنشيلوتي أمام فاييكانو، حيث بدأ المباراة دون مبابي، فينيسيوس، كارفاخال، ميليتاو، ألابا، وميندي، إلا أن أصابع الاتهام تظل موجهة إلى المدرب الإيطالي عندما يتعثر الفريق.

وقالت الشبكة: "أنشيلوتي لا يهرب من الانتقادات، وبينما تحاول الإدارة تهدئة الأوضاع خارجيًا، وتؤكد أن التوتر مصدره الإعلام والجماهير. لكن داخل النادي، يستغل معارضو المدرب الإيطالي كل تعثر لتقوية موقفهم".

وأضافت: "في ظل هذا الوضع، تتحول مباراة نهائي الإنتركونتيننتال ضد باتشوكا يوم الأربعاء المقبل إلى فخ أنشيلوتي وجهازه الفني، لأنها مواجهة كان يمكن أن تكون سهلة في ظروف أخرى، لكنها قد تصبح اختبارًا صعبًا للفريق في وضعه الحالي، حيث أن الهزيمة أمام الفريق المكسيكي ستكون ضربة قاسية لفريق لم يستطع بعد استعادة مستواه".

ونجح باتشوكا المكسيكي في الوصول إلى نهائي إنتر كونتيننتال بعد الفوز على الاهلي بركلات الترجيح في نصف النهائي بقطر.

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