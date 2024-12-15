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الرياضة - 02:36 - سعر سبيكة الذهب BTC اليوم في مصر.. الـ 10 جرامات بـ 44150 جنيهاً - أخبار كلمتك

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الرياضة - 02:36 - سعر سبيكة الذهب BTC اليوم في مصر.. الـ 10 جرامات بـ 44150 جنيهاً - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:36 - سعر سبيكة الذهب BTC اليوم في مصر.. الـ 10 جرامات بـ 44150 جنيهاً - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 15 ديسمبر 2024 02:36 مساءً - سعر الذهب الآن.. حقق سعر سبيكة الذهب اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024 استقراراً في سوق الصاغة بـ منتصف التعاملات، وذلك تزامناً مع استقرار سعر الذهب في مصر.

أسعار سبائك الذهب

وتوفر كلمتك، لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر سبيكة الذهب BTC وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب BTC وزن 1 جرام

سعر سبيكة الذهب وزن 1 جرام اليوم الأحد بقيمة 4.415 جنيه، بما يعادل نحو 86.91 دولار.

سعر سبيكة الذهب BTC وزن 2.5 جرام

سعر سبيكة الذهب وزن 2.5 جرام اليوم الأحد بقيمة 11.037.5 جنيه، بما يعادل نحو 21.275 دولار.

سعر سبيكة الذهب BTC وزن 5 جرامات

سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات اليوم الأحد بقيمة 22.075 جنيه، بما يعادل نحو 434.55 دولار.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب BTC وزن 10 جرامات

سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات اليوم الأحد بقيمة 44.150 جنيه، بما يعادل نحو 869.1 دولار.

سعر سبيكة الذهب BTC وزن 20 جراما

سعر سبيكة الذهب وزن 20 جراما اليوم الأحد بقيمة 88.300 جنيه، بما يعادل نحو 1.738.2 دولار.

سعر سبيكة الذهب BTC وزن 31.1 جرام

سعر سبيكة الذهب وزن 31.1 جرام اليوم الأحد بقيمة 137.306.5 جنيه، بما يعادل نحو 2.702.901 دولار.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب BTC وزن 50 جراما

سعر سبيكة الذهب وزن 50 جراما اليوم الأحد بقيمة 220.750 جنيه، بما يعادل نحو 4.345.5 دولار.

سعر سبيكة الذهب BTC وزن 100 جرام

سعر سبيكة الذهب وزن 100 جرام اليوم الأحد بقيمة 441.500 جنيه، بما يعادل نحو 8690.80 دولار.

سعر سبيكة الذهب BTC وزن 500 جرام

سعر سبيكة الذهب وزن 500 جرام اليوم الأحد بقيمة 2.207.500 جنيه، بما يعادل نحو 43.455 دولار.

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر

تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن “31.1 جرام” كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

سعر سبيكة الذهب

سعر الذهب الآن

- سعر الذهب عيار 24 بقيمة 4365 جنيه للجرام، ويُعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في دول الخليج.

- سعر الذهب عيار 21 بقيمة 3820 جنيه للجرام، ويُعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في محافظتَي القاهرة والإسكندرية.

- سعر الذهب عيار 18 بقيمة 3274 جنيه للجرام، ويعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في صعيد مصر.

- سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم بقيمة 30560 جنيه.

- سعر الذهب عالميا اليوم، سجل 2648 دولار للأوقية، وذلك سعر أوقية الذهب عالميا بالبورصات الخارجية.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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