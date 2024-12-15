الرياضة - 01:26 - ارتفاع عدد شهداء غزة لـ 44976 وإصابة 106759 آخرين.. والاحتلال يرتكب 5 مجازر داخل القطاع - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 15 ديسمبر 2024 01:26 مساءً - كشفت وزارة الصحة الفلسطينية في تقريرها اليومي، اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لـ 44976 شهيدًا، و106759 مصابًا منذ 7 أكتوبر 2023.

وأكدت الصحة الفلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلية ارتكبت 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، مما راح ضحيتها 46 شهيدًا وإصابة 135 آخرين خلال الـ24 ساعة الماضية.

يذكر أن، حركة حماس بدأت عملياتها العسكرية «طوفان الأقصى» ضد الاحتلال الإسرائيلي، يوم السبت الموافق 7 أكتوبر 2023، وجاء ذلك كرد فعل على كافة الأعمال الإجرامية والمجازر المتنافية للقوانين الدولية التي ترتكب ضد المدنيين الفلسطينيين.

وفي منتصف تلك الأحداث نفذت هدنة بين طرفي الصراع لمدة 7 أيام تقريبًا، وتم ذلك بوساطة جهود مصرية قطرية أمريكية، وشملت هذه الهدنة وقف إطلاق النار داخل قطاع غزة والحفاظ على أرواح الأطفال والمدنيين، بالإضافة إلى تبادل الأسرى الإسرائيليين والفلسطينيين المتواجدين في أيدي المقاومة والاحتلال الصهيوني.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ436 ردًا على عملية طوفان الأقصى، مما أسفر عن وقوع أكثر من 44 ألف شهيد وآلاف المصابين والمفقودين.