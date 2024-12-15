بالأرقام، كيف تراجع مستوى سارة سمير بعد أولمبياد باريس؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 15 ديسمبر 2024 01:10 مساءً - رفع الأثقال، حصدت سارة سمير لاعبة منتخب رفع الأثقال، ميداليتين فضيتين خلال مشاركتها في منافسات بطولة العالم المقامة حاليًّا في البحرين، بمشاركة عدد كبير من منتخبات العالم في الرجال والسيدات.

وتوجت سارة سمير بميدالية فضية أولى في منافسات الكلين بعد رفع ثقل قدره 149 كجم، وجاءت الفضية الثانية في المجموع بثقل قدره 262 كجم.

تراجع أرقام سارة سمير

ورغم فوز سارة سمير بطلة مصر في رفع الأثقال بفضيتين في بطولة العالم، إلا أن هذا لا ينفي تراجع مستواها الفني عن آخر مشاركة رسمية لها وكانت في أولمبياد باريس 2024.

فقد حققت سارة سمير في أولمبياد باريس، أرقاما أفضل من تلك التي حققتها خلال مشاركتها في بطولة العالم بالبحرين، وجاءت كالتالي:

الخطف:

رفعت سارة سمير ثقلا وزنه 116 كجم في منافسات الخطف بأولمبياد باريس، مقابل 113 كجم في بطولة العالم الحالية بالبحرين.

النتر والكلين:

رفعت سارة سمير ثقلًا قدره 152 كجم في منافسات النتر والكلين بأولمبياد باريس، مقابل 149 كجم في بطولة العالم الحالية بالبحرين.

المجموع:

وفي المجموع حققت سارة سمير ثقلًا قدره 268 في أولمبياد باريس 2024، مقابل ثقلا قدره 262 في بطولة العالم الحالية بالبحرين.

ويرى خبراء لعبة رفع الأثقال أن تراجع مستوى سارة سمير، سببه عدم وجود رؤية فنية واضحة لاتحاد اللعبة برئاسة محمد عبد المقصود، وأن سارة تستطيع تحقيق أرقام أفضل من ذلك بكثير حال تم التعامل معها بالشكل اللائق فنيا وإداريا.

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