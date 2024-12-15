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الإسكواش، نهائي تاريخي بين مصر وإنجلترا في بطولة العالم للرجال - أخبار كلمتك

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الإسكواش، نهائي تاريخي بين مصر وإنجلترا في بطولة العالم للرجال - أخبار كلمتك

الإسكواش، نهائي تاريخي بين مصر وإنجلترا في بطولة العالم للرجال - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 15 ديسمبر 2024 01:10 مساءً - الإسكواش، يخوض المنتخب الوطني للإسكواش رجال، نهائي قوي وتاريخي أمام منتخب إنجلترا في بطولة العالم للفرق، المقامة حاليا في هونج كونج بمشاركة عدد كبير من المنتخبات المميزة.

مشوار منتخب الإسكواش في بطولة العالم

وجاء مشوار منتخب الرجال في بطولة العالم كالتالي:

دور المجموعات:

مصر (3) - (0) إسبانيا

مصر (3) - (0) اليابان

دور الـ16:

مصر (2) - (0) كندا

دور الـ8:

مصر (2) - (3) ألمانيا

دور الـ4:

مصر (2) - (1) فرنسا

ويضم المنتخب الوطني رجال كل من: علي فرج ومصطفى عسل ومازن هشام وكريم عبد الجواد.

نوران جوهر تتصدر التصنيف العالمي للإسكواش

وعلى جانب آخر، نجحت نوران جوهر لاعبة منتخب مصر للإسكواش في إنهاء سيطرة زميلتها نور الشربيني على صدارة التصنيف العالمي، والتي امتدت لأسابيع طويلة.

وتصدرت نوران جوهر التصنيف العالمي لسيدات الإسكواش بعد حصد لقب بطولة هونج كونج المفتوحة، فيما تراجعت نور الشربيني للمركز الثاني.

وشهدت قائمة أفضل 10 لاعبات وجود 5 مصريات وترتيبهن كالتالي:

1- نوران جوهر

2- نور الشربيني 

3- هانيا الحمامي

7- روان العربي

8- أمينة عرفي

تصنيف لاعبات الإسكواش

 وحصدت نوران جوهر لاعبة منتخب مصر للإسكواش لقب بطولة هونج كونج المفتوحة للإسكواش بعد الفوز على زميلتها نور الشربيني في المباراة النهائية.

وفازت نوران جوهر على زميلتها نور الشربيني بنتيجة (3-1) في المباراة النهائية.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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