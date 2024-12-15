الرياضة - 01:01 - آخرها أمام باتشوكا.. 7 أزمات في مشوار كهربا مع الأهلي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 15 ديسمبر 2024 01:01 مساءً - كهربا.. منذ انضمام محمود عبد المنعم «كهربا» إلى صفوف النادي الأهلي في ديسمبر 2019، تصدّر اللاعب عناوين الصحف ليس فقط بمهاراته وأهدافه المؤثرة، بل أيضًا بسبب الأزمات التي واجهها داخل أروقة القلعة الحمراء.

وعلى الرغم من موهبته الكبيرة، إلا أن مشواره مع الأهلي لم يكن خاليًا من التحديات التي أثرت على علاقته مع الجهاز الفني والإدارة بخلاف الجمهور.

ويسرد كلمتك في السطور التالية أزمات وخلافات محمود عبد المنعم كهربا مع النادي الأهلي منذ انضمامه للقلعة الحمراء.

خلافات مع بيتسو موسيماني

كانت أزمة كهربا مع المدير الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني واحدة من أكثر المواقف التي أثرت على مسيرته مع الأهلي.

في إحدى المباريات، أبدى كهربا اعتراضه بشكل علني على قرارات موسيماني، ما دفع الأخير لاتخاذ قرارات صارمة.، حيث تم استبعاد اللاعب من المباريات لفترة طويلة، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه، مع إيقافه عن اللعب لمدة شهر.

هذه الأزمة أثرت على علاقة كهربا بالجهاز الفني، لكنها كانت رسالة واضحة من إدارة الأهلي بشأن أهمية الانضباط داخل الفريق.

أزمة السوبر المصري 2020

شهدت مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك في فبراير 2020 واحدة من أكثر اللحظات إثارة للجدل في مسيرة كهربا مع الأهلي.

بعد انتهاء المباراة، اشتبك كهربا مع لاعبي الزمالك، ما أدى إلى إصدار عقوبة بإيقافه لمدة 10 مباريات محلية.

أثرت هذه العقوبة على فرص اللاعب في المشاركة مع الفريق لفترة طويلة، ما أثار تساؤلات حول انضباطه داخل وخارج الملعب.

الانفعال في مباراة طلائع الجيش

في إحدى مباريات الدوري الممتاز أمام طلائع الجيش، أثار كهربا الجدل مرة أخرى بسبب انفعاله عند استبداله.

أبدى اللاعب غضبه علنًا على خط التماس، وهو ما لاقى انتقادات واسعة من الجماهير والخبراء، قامت الإدارة بفرض غرامة مالية على اللاعب مع التأكيد على أهمية احترام قرارات الجهاز الفني.

التصريحات الإعلامية غير المصرح بها

لم تقتصر أزمات كهربا على الملعب فقط، بل امتدت إلى الإعلام، فقد قام اللاعب بإجراء تصريحات إعلامية دون إذن مسبق من النادي، ما يخالف اللوائح الداخلية للأهلي.

فرضت إدارة الأهلي غرامة مالية على كهربا مع توجيه تحذير له بعدم تكرار المخالفة.

أزمة الغرامة المالية لصالح الزمالك

رغم أن أزمة كهربا مع الزمالك بدأت قبل انضمامه إلى الأهلي، إلا أن تداعياتها ألقت بظلالها على مسيرته مع القلعة الحمراء.

قررت الفيفا تغريم كهربا 2.4 مليون دولار لصالح الزمالك بسبب فسخ عقده من طرف واحد.

تعرض النادي لانتقادات بعد شائعات تفيد بتقديم دعم مالي للاعب لتسوية الغرامة، وهو ما نفاه الأهلي رسميًا.

أزمة السوبر المصري 2024

لم يكل كهربا من الأزمات، ليؤكد أنه بطل الأزمات في رواية الأهلي خلال الفترة الماضية بعد أن افتعل أزمة خلال معسكر الفريق الأحمر أثناء تواجده بالإمارات لخوض منافسات بطولة كأس السوبر المصري.

وتلقى كهربا عقاباً من قبل محمد رمضان، بتوقيع غرامة مالية قدرها مليون جنية، بالإضافة لاستبعاده من المعسكر وسفره إلى مصر، واستبعاده من التدريبات الجماعية.

اخيرًا مخالفة التعليمات الفنية في مباراة باتشوكا

كانت أخر أزمات كهربا مع القلعة الحمراء، أمس بعد أن خالف تعليمات المدير الفني مارسيل كولر في ترتيبه لتسديد ركلات الترجيح.

وقام كهربا بتسديد الركلة الرابعة دون الرجوع للجهاز الفني، مما ترتب عليه تجميد اللاعب عن اللعب مع الفريق الأحمر وبحث موقفه خلال الساعات المقبلة.