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الرياضة - 12:41 - الخارجية الفلسطينية: نجدد مطالبنها بضغط دولي عاجل لوقف حرب الإبادة والتهجير - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:41 - الخارجية الفلسطينية: نجدد مطالبنها بضغط دولي عاجل لوقف حرب الإبادة والتهجير - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:41 - الخارجية الفلسطينية: نجدد مطالبنها بضغط دولي عاجل لوقف حرب الإبادة والتهجير - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 15 ديسمبر 2024 12:41 مساءً - شددت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد، على أن تقاعس المجتمع الدولي وفشله بتوفير الحماية الدولية لشعبنا وعدم التزامه بتنفيذ قراراته، والاكتفاء بتشخيص الحالة، بالإضافة إلى بعض عبارات الشجب وتوجيه المطالبات لدولة الاحتلال وازدواجية المعايير باتت جميعها تشكل غطاء تستغله الحكومة الإسرائيلية لتعميق جرائم الإبادة والتهجير والاستيطان والضم.

وطالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي بتنفيذ قراراته خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2735 وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اعتمد الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية.

وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، مجدداً على أن حل القضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال هو المفتاح الوحيد لتحقيق أمن واستقرار وازدهار المنطقة والعالم.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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