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موضوعات مهمة في اجتماع اللجنة الأولمبية الأحد المقبل - أخبار كلمتك

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موضوعات مهمة في اجتماع اللجنة الأولمبية الأحد المقبل - أخبار كلمتك

موضوعات مهمة في اجتماع اللجنة الأولمبية الأحد المقبل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 15 ديسمبر 2024 12:30 مساءً - اللجنة الأولمبية، يعقد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس اجتماعا يوم الأحد المقبل الموافق 22 ديسمبر الجاري، للنظر في عدد من الأمور.

ويأتي أبرزها اختيار قائم بأعمال أمين الصندوق من أعضاء مجلس الإدارة المستمرين بدلا من الدكتور عبد العزيز غنيم، مع اعتماد توقيع المدير المالي للجنة الأولمبية.

كنا يناقش مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية المذكرة المقدمة من الشئون القانونية للجنة الأولمبية وحسم موقف اتحاد الملاكمة بعد عرض الإيميل المرسل من اللجنة الأولمبية الدولية مع إعادة تشكيل  مجلس إدارة الأكاديمية الأولمبية للفترة المتبقية من عُمر المجلس.

انتخابات الاتحاد الدولي للخماسي الحديث

كما سيتم عرض الخطاب الذي تم إرساله للجنة الأولمبية الدولية فيما يخص انتخابات الاتحاد الدولي للخماسي الحديث لدعم المهندس شريف العريان بعد انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي للخماسي والاتفاق على الخطوات التي تليها.

كما سيتم عرض موقف الأعضاء الذين لم يحالفهم التوفيق في انتخابات الاتحادات الرياضية من مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية.

ويناقش أيضا اجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية الموافقة على الإعلان عن مدونة الأخلاق المعتمدة سابقا في الجمعية العمومية والإعلان عن تفعيل العمل بها.

كما تلقى المستشار محمد الأسيوطي المستشار القانوني للجنة الأولمبية والدكتور هيثم علي المحامي الدولي المتخصص في القضايا الدولية، تكليفا من المهندس ياسر إدريس بدراسة لائحة اللجنة الأولمبية المصرية الأخيرة ودراسة ملاحظات اللجنة الأولمبية الدولية السابق إرسالها إلى جانب دراسة الدكتورة آية مدني لكي يتم عرضها علي أعضاء مجلس الإدارة في الجلسة القادمة للإعداد للجمعية العمومية غير العادية للجنة الأولمبية المصرية.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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