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انفانتينو يحضر حفل توزيع جوائز الأفضل في أفريقيا بالمغرب - أخبار كلمتك

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انفانتينو يحضر حفل توزيع جوائز الأفضل في أفريقيا بالمغرب - أخبار كلمتك

انفانتينو يحضر حفل توزيع جوائز الأفضل في أفريقيا بالمغرب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 15 ديسمبر 2024 12:30 مساءً - يستعد السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، لحضور حفل توزيع جوائز الأفضل في عام 2024 بأفريقيا خلال الحفل السنوي غدًا الاثنين في المغرب.

انفانتينو يحضر حفل الكاف

وبحسب صحيفة "المنتخب" فإن إنفانتينو سيحضر الحفل السنوي  في مدينة مراكش المغربية كما سيشارك في مباراة استعراضية على ملعب الحارثي التاريخي بمراكش، الذي شهد العديد من الفعاليات البارزة.


وسيتم خلال حفل جوائز الأفضل في عام 2024 توزيع جائزة أفضل لاعب داخل وخارج القارة، أفضل مدرب، وأفضل فريق ومنتخب وغيرها من الجوائز. 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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