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الرياضة - 12:21 - يستمر 3 أيام.. وزير التموين يفتتح معرض نبيو للذهب والمجوهرات 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:21 - يستمر 3 أيام.. وزير التموين يفتتح معرض نبيو للذهب والمجوهرات 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:21 - يستمر 3 أيام.. وزير التموين يفتتح معرض نبيو للذهب والمجوهرات 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 15 ديسمبر 2024 12:21 مساءً - افتتح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، نيابة عن رئيس مجلس الوزراء، معرض نبيو للذهب والمجوهرات 2024، والذي يُعد أكبر حدث سنوي في صناعة الذهب والمجوهرات بمصر، ما يعكس ريادة البلاد وتميزها في هذا المجال على المستويين الإقليمي والدولي.

وكشفت وزارة التموين، عن تفاصيل النسخة الجديدة من المعرض، والتي تقام خلال الفترة من 15 إلى 17 ديسمبر 2024، بمركز مصر للمعارض الدولية، حيث يشهد المعرض مشاركة 80 عارضًا من بينهم 49 علامة تجارية مصرية و31 عارضًا دوليًا، بالإضافة إلى جناحين مخصصين لكل من تركيا وإيطاليا للمرة الأولى، مما يعزز البعد الدولي للمعرض.

ويتضمن المعرض برامج وفعاليات مميزة أبرزها برنامج المشترين الدوليين، والذي يستضيف 166 مشاركًا من 19 دولة لتعزيز التعاون التجاري وزيادة الصادرات، ومسابقة تصميم المجوهرات التي شهدت مشاركة واسعة هذا العام من مصر و13 دولة أخرى، ومعرضًا فنيًا بعنوان «المجوهرات كانعكاس للهوية المصرية عبر التاريخ - الحقبة الفرعونية».

وأعرب وزير التموين، عن سعادته بإقامة معرض «نبيو» 2024، مشيرًا إلى أن هذا الحدث يجسد التعاون المثمر بين الدولة والقطاع الخاص، ويعكس رؤية مصر لأن تكون مركزًا عالميًا لصناعة الذهب والمجوهرات. كما أكد الوزير أن هذا المعرض يعكس الإرث الحضاري العريق لمصر في هذا المجال، ويمثل فرصة حقيقية لتعزيز الصناعات الوطنية وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية

وأضاف الوزير، أن وزارة التموين تعمل على تقديم كل الدعم اللازم للعارضين والمشاركين من خلال تسهيل الإجراءات وتوفير بيئة داعمة تحقق الاستفادة القصوى من هذا الحدث، مؤكدًا أن قطاع الذهب والمجوهرات يُعد أحد الركائز الاقتصادية الهامة التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وزيادة الصادرات المصرية.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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