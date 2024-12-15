سيناريو درامي، الصحف المكسيكية تكشف تفاصيل سقوط الأهلي أمام باتشوكا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 15 ديسمبر 2024 12:10 مساءً - سلطت الصحف المكسيكية الضوء على خسارة الأهلى أمام باتشوكا المكسيكي بركلات الترجيح في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال في قطر.

الصحف المكسيكية تتحدث عن الفوز

ووصفت شبكة "foxsports" المكسيكية حارس باتشوكا كارلوس مورينو بأنه بطل موقعة الأهلي بعدما تألق خلال أحداث المباراة ثم تصدى لتسديدة كهربا خلال ركلات الترجيح.



وقالت: "في سيناريو درامي مورينو كان المنقذ بالنسبة لباتشوكا بعدما تألق خلال أحداث اللقاء ثم أعاد الفريق مرة أخرى عقب تصديه لركلة ترجيحية من اللاعب محمود كهربا بعد أن أهدر الفريق ضربتين في البداية.

بينما أبرزت صحيفة Big News Network أن باتشوكا تغلب على الأهلي بركلات الترجيح وتأهل لمواجهة الريال.

وقال موقع "AS mexico" في نسخته المكسيكية بتأهل باتشوكا التاريخي إلى نهائي إنتركونتيننتال على حساب الأهلي بركلات الترجيح مضيفا: "باتشوكا إلى النهائي التاريخي".

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