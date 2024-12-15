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قبل مواجهة الليلة بالكونفدرالية، الزمالك يتفوق على المصري بالقيمة السوقية - أخبار كلمتك

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قبل مواجهة الليلة بالكونفدرالية، الزمالك يتفوق على المصري بالقيمة السوقية - أخبار كلمتك

قبل مواجهة الليلة بالكونفدرالية، الزمالك يتفوق على المصري بالقيمة السوقية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 15 ديسمبر 2024 12:10 مساءً - تشهد الجولة الثالثة بالبطولة الكونفيدرالية مواجهة مصرية مراقبة بين المصري البورسعيدي والزمالك بالجولة الثالثة من دور المجموعات للنسخة الثانية والعشرين لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية 

القيمة السوقية للزمالك والمصري

ويتفوق فريق الزمالك علي نظيره المصرية بالقيمة السوقية لإجمالي لاعبي كل منهما حسب موقع الاحصائيات ترانسفير ماركت.

وتبلغ القيمة السوقية للزمالك 16.70 مليون يورو محتلا الترتيب الثالث بالدوري المحلي خلف الأهلي وبيراميدز، في حين تبلغ قيمة المصري 9.23  مليون يورو محتلا الترتيب الخامس.

موعد مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي بالكونفدرالية

وتنطلق مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي في السادسة مساء اليوم الأحد المقبل باستاد برج العرب ضمن مباريات الجولة الثالثة بدور المجموعات بالكونفدرالية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

وتنقل المباراة بين الزمالك ضد المصري عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 6.

ويتواجد الزمالك مع المصري البورسعيدي في المجموعة الرابعة، بالكونفدرالية بجانب كل من: إنيمبا النيجيري وبلاك بولز بطل موزمبيق.

حكام مباراة الزمالك ضد المصري

وقرر الكاف أن يدير المباراة طاقم تحكيم جزائري بقيادة مصطفى غربال ويعاونه مقران قوراري وعباس أكرم زرهوني مساعدين وحسام بن يحيى حكمًا رابعًا.

وتقام مباريات دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية بدون تقنية الـvar.

واختار "الكاف" السوداني مأمون بشارة مراقبًا عامًا على المباراة، في حين يراقب الحكام عبد الباسط إبراهيم من جنوب أفريقيا، والمنسق العام الكسندر أسانتي من غانا.

ويقود مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي أحمد مجدي القائم بأعمال المدير الفني لفريق الزمالك بشكل مؤقت، وحازم إمام مدرب مساعد، وعبد الواحد السيد مديرًا للكرة، وعماد المندوه مدرب الحراس، وذلك بعد رحيل جوميز وجهازه المعاون. 

مشوار الزمالك والمصري بالكونفيدرالية 

وخاض الزمالك مباراتين بدور مجموعات الكونفدرالية حتى الآن، فاز في اللقاء الأول أمام بلاك بولز بهدفين دون رد، ثم تعادل ضد إنيمبا بهدفين لمثليهما، ويتصدر ترتيب المجموعة، برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف، عن المصري.

بينما حقق المصري الفوز في لقاء أمام إنيمبا بهدفين دون رد، ثم تعادل مع بلاك بولز بهدف لمثله في الجولتين الأولى والثانية من دور المجموعات بالكونفدرالية.

ويأمل المصري نفي مواصلة تكريس العقدة والفوز على الزمالك، إذ لم ينتصر الأبيض على نظيره البورسعيدي، في آخر 5 مباريات، حيث تعادل خلال لقاء وحيد، وخسر 4 آخرين.

ويعد الزمالك هو حامل لقب النسخة السابقة للكونفدرالية بالفوز على حساب نهضة بركان بهدف نظيف في القاهرة، مستفيدا من تسجيل هدف خارج الأرض بعد الخسارة في المغرب 2-1.

وحقق الزمالك الفوز في النهائي على حساب نهضة بركان مرتين، إذ توج الفريق الأبيض موسم 2018 - 2019 على حساب بطل المغرب بركلات الترجيح 5-3.

وتوج الزمالك ببطولتين فيما توج الأهلي ببطولة وحيدة، أما المصري فجاءت أفضل نتائجه حين ودع البطولة فى نصف نهائي بطولة الكونفدرالية عام 2018 على يد فيتا كلوب الكونغولي، بعد التعادل سلبيًّا في مصر، والهزيمة برباعية في الكونغو.

كما وصل المصري إلى ربع نهائي بطولة 2020، قبل أن يودع أمام نهضة بركان المغرب، بالتعادل ذهابًا 2-2، والخسارة 1-0 إيابًا.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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