مولر: ماينز فرض أسلوبه واستحق الفوز أمام البايرن - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 15 ديسمبر 2024 11:55 صباحاً - كشف توماس مولر، مهاجم بايرن ميونخ، أسباب تعرض فريقه لأول هزيمة في الموسم الجاري من الدوري الألماني، بعد السقوط على يد ماينز بنتيجة 1-2، مساء أمس السبت، ضمن لقاءات الجولة 14.

وقال مولر، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لبايرن ميونخ: "ماينز قدم مباراة جيدة وأجبرنا على القيام بالأمور التي يجيدونها، وهي الفوز بالكرات الثانية وارتكاب الأخطاء الصغيرة المستمرة والدخول في مواجهات فردية".

وأضاف: "أن تحاول ربط اللعب وأنت تعاني من الضغط عليك برقابة رجل إلى رجل على ملعب مثل هذا في شهر ديسمبر فهذا ليس بالأمر السهل، وفي النهاية الأمر يتعلق بتسجيل الهدف، ونجح ماينز في مواصلة فرض أسلوبه علينا".



وتابع النجم الألماني "لم نلعب مباراة سيئة في حد ذاتها، يمكن ملاحظة التزامنا، لكن فشلنا في التسديد على المرمى كثيرًا عند الوصول إلى منطقة الجزاء، لم نفتقد للحدة".

وأتم مولر تصريحاته بالقول "كان الأمر يتعلق بالفوز بمواجهات فردية وتسجيل الأهداف".

ورغم الخسارة، بقي بايرن ميونخ في صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 33 نقطة، متفوقا على باير ليفركوزن بفارق 4 نقاط.

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