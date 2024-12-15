الرياضة - 11:41 - تحديث لحظي للمعدن الأصفر.. سعر الذهب اليوم الأحد 15-12-2024 في منتصف التعاملات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 15 ديسمبر 2024 11:41 صباحاً - سعر الذهب اليوم.. استقر سعر الذهب في منتصف تعاملات اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024 بـ سوق الصاغة، وثبت سعر الذهب عيار 21 عند مستوى 3820 جنيها للبيع، و3800 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الذهب الآن وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الذهب بالمصنعية

تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن “31.1 جرام” كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

سعر الذهب عيار 24

بلغ سعر الذهب عيار 24 اليوم الأحد في مصر نحو 4365.75 جنيه للبيع، و4342.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

وصل سعر الذهب عيار 22 اليوم الأحد في مصر نحو 4002 جنيه للبيع، و3981 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم الأحد في مصر نحو 3820 جنيها للبيع، و3800 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 18

بلغ سعر الذهب عيار 18 اليوم الأحد في مصر نحو 3274.25 جنيه للبيع، و3257.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

وصل سعر الذهب عيار 14 اليوم الأحد في مصر نحو 2546.75 جنيه للبيع، 2533.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سجل سعر الذهب عيار 12 اليوم الأحد في مصر نحو 2182.75 جنيه للبيع، و2171.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

بلغ سعر الذهب عيار 9 اليوم الأحد في مصر نحو 1637.25 جنيه للبيع، و1628.5 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد في مصر نحو 30560 جنيه للبيع، و30400 جنيه للشراء.

سعر أونصة الذهب

سجل سعر أونصة الذهب اليوم الأحد في مصر نحو 2648.73 دولار للبيع، و2648.32 دولار للشراء.