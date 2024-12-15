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الرياضة - 11:41 - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في منتصف تعاملات اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 11:41 - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في منتصف تعاملات اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:41 - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في منتصف تعاملات اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 15 ديسمبر 2024 11:41 صباحاً - ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في منتصف تعاملات اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024، حيث سجل في بنك مصر نحو 50.82 جنيه للشراء، و50.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

وتوفر كلمتك، لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الدولار اليوم، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك المركزي نحو 50.77 جنيه للشراء، 50.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري نحو 50.85 جنيه للشراء، 50.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر إلى 50.82 جنيه للشراء، و50.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

أما عن سعر الدولار في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري فوصل إلى 50.85 جنيه للشراء، 50.95 جنيه للبيع.

الدولار

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري نحو 50.84 جنيه للشراء، و50.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

بينما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد نحو 50.79 جنيه للشراء، و50.89 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس نحو 50.87 جنيه للشراء، و50.97 جنيه للبيع.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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