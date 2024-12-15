أول تعليق من مدرب ماينز بعد الفوز على بايرن ميونخ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 15 ديسمبر 2024 11:20 صباحاً - الدوري الألماني، أعرب بو هنريكسن، مدرب ماينز، عن سعادته الغامرة بالانتصار على بايرن ميونخ 2-1، أمس السبت، ضمن الجولة 14 من الدوري الألماني.

تعليق مدرب ماينز بعد الفوز على بايرن ميونخ



وقال هنريكسن في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لماينز: "لدينا شعور أفضل من آخر مواجهتين، أعددنا أنفسنا بشكل جيد للغاية ومن الناحية التكتيكية أيضًا، كنا ببساطة في المقدمة وهذا أمر مهم عند مواجهة بايرن ميونخ، الذي يعد أحد أفضل الفرق في العالم".

وأضاف: "مفتاح الفوز كان التحلي بالشجاعة مع الكرة واستغلال المساحة، ظهرنا بأداء رائع من وجهة نظر تكتيكية".



وبدوره قال المدافع ستيفان بيل: "يكون الشعور جيدًا عندما تتمكن من الاحتفال بانتصار مستحق".

وتابع: "بدأ البايرن المباراة كفريق أفضل، وخلال الشوط الأول تعاملنا بشكل تكتيكي جيد وتحلينا بثقة أكبر في أنفسنا، وبعدها أصبحت المباراة متكافئة وتقدمنا في النتيجة".

وبدوره قال نيكو بونجيرت المدير الرياضي للفريق: "على عكس مواجهة الكأس، كان فريقنا مختلفًا تمامًا في كل شيء، هذا الفريق بني ثقة مذهلة في النفس على مدار الأسابيع القليلة الماضية، واتخذنا الخطوات الصحيحة".

وأتم: "فريق ماينز والجهاز الفني قاموا بعمل رائع، وصلنا إلى مستوى مختلف من الثقة وفي جودتنا أيضًا بأرض الملعب، استحقينا الانتصار أمام فريق مثل بايرن ميونخ".



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