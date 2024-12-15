مشاهير العرب - عرض الحلقة الـ36 من مسلسل وتر حساس اليوم.. اعرف الموعد والقناة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - عرض الحلقة الـ36 من مسلسل وتر حساس اليوم.. اعرف الموعد والقناة - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:41 - تحديث لحظي للمعدن الأصفر.. سعر الذهب اليوم الأحد 15-12-2024 في منتصف التعاملات - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:41 - تحديث لحظي للمعدن الأصفر.. سعر الذهب اليوم الأحد 15-12-2024 في منتصف التعاملات - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:41 - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في منتصف تعاملات اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:41 - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في منتصف تعاملات اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

جبالي يحيل مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى اللجان المختصة - أخبار كلمتك

جبالي يحيل مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى اللجان المختصة - أخبار كلمتك

موعد امتحانات المرحلة الابتدائية الترم الأول 2025 - أخبار كلمتك

موعد امتحانات المرحلة الابتدائية الترم الأول 2025 - أخبار كلمتك

بقيمة 3 مليار و140 مليون جنيه.. اليوم صرف الدعم النقدي «تكافل وكرامة» لشهر ديسمبر - أخبار كلمتك

بقيمة 3 مليار و140 مليون جنيه.. اليوم صرف الدعم النقدي «تكافل وكرامة» لشهر ديسمبر - أخبار كلمتك

الأحد المقبل.. آخر موعد لسداد تكاليف حج القرعة 2025 (تفاصيل) - أخبار كلمتك

الأحد المقبل.. آخر موعد لسداد تكاليف حج القرعة 2025 (تفاصيل) - أخبار كلمتك

إشادة روسية بمنتدى الخريجين بالقاهرة - أخبار كلمتك

إشادة روسية بمنتدى الخريجين بالقاهرة - أخبار كلمتك

لمناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي.. بدء الجلسة العامة لمجلس النواب - أخبار كلمتك

لمناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي.. بدء الجلسة العامة لمجلس النواب - أخبار كلمتك

خلال عام 2024.. إجراء 10 ملايين عملية حجز الكتروني للمنتفعين بخدمات التأمين الصحي - أخبار كلمتك

خلال عام 2024.. إجراء 10 ملايين عملية حجز الكتروني للمنتفعين بخدمات التأمين الصحي - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

أول تعليق من مدرب ماينز بعد الفوز على بايرن ميونخ - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
أول تعليق من مدرب ماينز بعد الفوز على بايرن ميونخ - أخبار كلمتك

أول تعليق من مدرب ماينز بعد الفوز على بايرن ميونخ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 15 ديسمبر 2024 11:20 صباحاً - الدوري الألماني، أعرب بو هنريكسن، مدرب ماينز، عن سعادته الغامرة بالانتصار على بايرن ميونخ 2-1، أمس السبت، ضمن الجولة 14 من الدوري الألماني.

تعليق مدرب ماينز بعد الفوز على بايرن ميونخ 


وقال هنريكسن في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لماينز: "لدينا شعور أفضل من آخر مواجهتين، أعددنا أنفسنا بشكل جيد للغاية ومن الناحية التكتيكية أيضًا، كنا ببساطة في المقدمة وهذا أمر مهم عند مواجهة بايرن ميونخ، الذي يعد أحد أفضل الفرق في العالم".

وأضاف: "مفتاح الفوز كان التحلي بالشجاعة مع الكرة واستغلال المساحة، ظهرنا بأداء رائع من وجهة نظر تكتيكية".


وبدوره قال المدافع ستيفان بيل: "يكون الشعور جيدًا عندما تتمكن من الاحتفال بانتصار مستحق".

وتابع: "بدأ البايرن المباراة كفريق أفضل، وخلال الشوط الأول تعاملنا بشكل تكتيكي جيد وتحلينا بثقة أكبر في أنفسنا، وبعدها أصبحت المباراة متكافئة وتقدمنا في النتيجة".

وبدوره قال نيكو بونجيرت المدير الرياضي للفريق: "على عكس مواجهة الكأس، كان فريقنا مختلفًا تمامًا في كل شيء، هذا الفريق بني ثقة مذهلة في النفس على مدار الأسابيع القليلة الماضية، واتخذنا الخطوات الصحيحة".

وأتم: "فريق ماينز والجهاز الفني قاموا بعمل رائع، وصلنا إلى مستوى مختلف من الثقة وفي جودتنا أيضًا بأرض الملعب، استحقينا الانتصار أمام فريق مثل بايرن ميونخ".
 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 02:46 - متحدث الصحة يكشف حقيقة وجود متحور جديد لكورونا في مصر - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق