قناة ريال مدريد تهاجم حكم مبارة رايو فاليكانو - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 15 ديسمبر 2024 11:20 صباحاً - فتحت قناة ريال مدريد النار على الحكم مارتينيز مونويرا، الذي أدارة مباراة الميرنجي ورايو فاليكانو، أمس السبت، في الجولة الـ17 من الدوري الإسباني والتي انتهت بالتعادل 3-3.

قناة ريال مدريد تهاجم حكم مبارة رايو فاليكانو

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية: "لم تستغرق قناة ريال مدريد سوى دقائق قليلة قبل انتقاد أداء الحكم مارتينيز مونويرا بحدة شديدة، فبعد نهاية المباراة، وخلال التحليل المعتاد بعد اللقاء، أشار المحللون في القناة إلى أن الحكم المسؤول الرئيسي عن اكتفاء فريق كارلو أنشيلوتي بنقطة واحدة فقط بعد التعادل بنتيجة 3-3 مع رايو فاليكانو".

وأضافت: "في بداية التحليل، وبدون أي مقدمات طويلة، وصف المحللون أداء مارتينيز مونويرا بأنه (سيئ للغاية وغير مسؤول). وأكدوا بشكل قاطع أن الحكم تجاهل احتساب ركلتي جزاء واضحتين، الأولى لصالح أردا جولر والثانية لفينيسيوس جونيور".

وتابعت: "أشارت قناة نادي ريال مدريد إلى تاريخ مارتينيز مونويرا في إدارة مباريات الملكي، وذكرت أنها تعمل حاليًّا على إعداد فيديو يوثق ما وصفته بـ(فضائح مارتينيز مونويرا).. وقال أحد المحللين مازحًا: (الفيديو سيكون أطول من أفلام بن هور وسبارتاكوس مجتمعتين)".

وواصلت: "وسط سيل من الانتقادات الموجهة لمارتينيز مونويرا، عبر أحد المحللين، وهو خيسوس ألكايد، عن وجهة نظره بشأن ما يجري في البطولة الحالية قائلًا: (لا معنى للحديث عن كرة القدم في هذا الدوري القذر لنيجريرا). وزاد في سخريته مشيرًا إلى تقنية الفار وعدم استخدامها لتصحيح الأخطاء التحكيمية المزعومة قائلًا: (لا نعلم إذا كانوا في غرفة الفيديو بالحرف V أم بالحرف B)".

واتهم برشلونة في وقت سابق، بتعاونه مع خوسيه ماريا نيجريرا نائب رئيس لجنة الحكام السابق في الاتحاد الإسباني، لتسهيل مهمته في بعض مباريات الليجا على مدار سنوات.

وتعادل فريق ريال مدريد مع نظيره رايو فاليكانو بنتيجة 3/3 في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، ضمن الجولة السابعة عشر من الدوري الإسباني، وذلك على ملعب "تيريزا ريفيرو".

وسجل أهداف ريال مدريد كل من: فالفيردي، بيلينجهام، ورودريجو في الدقائق (39، 45، و56).

بينما سجل لرايو فاليكانو كل من: أوناي لوبيز، عبد المؤمن سليمان وإسحاق بالازون في الدقائق (4، 36، و64).

وبهذا التعادل، رفع ريال مدريد رصيده إلى 37 نقطة في وصافة جدول ترتيب الليجا بفارق نقطة وحيدة عن برشلونة المتصدر، بينما رفع رايو فاليكانو رصيده إلى النقطة 20 في المركز الـ13.

تشكيل ريال مدريد أمام رايو فاليكانو

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

في خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، أوريليان تشواميني، أنطونيو روديجير، فران جارسيا.

في خط الوسط: فيديريكو فالفيردي، لوكا مودريتش، أردا جولر.

في خط الهجوم: جود بيلينجهام، رودريجو، براهيم دياز.

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