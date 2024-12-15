ترتيب مجموعة الزمالك والمصري في الكونفدرالية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 15 ديسمبر 2024 11:00 صباحاً - الكونفدرالية، يلتقي الزمالك ضد المصري، مساء اليوم الأحد لحساب الجولة الثالثة ببطولة الكونفدرالية الأفريقية باستاد برج العرب في الاسكندرية.

مشوار الزمالك والمصري في الكونفدرالية

وخاض الزمالك مباراتين بدور مجموعات الكونفدرالية حتي الآن، فاز في اللقاء الأول أمام بلاك بولز بهدفين دون رد، ثم تعادل ضد إنيمبا بهدفين لمثليهما، ويتصدر ترتيب المجموعة، برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف، عن المصري.

بينما حقق المصري الفوز في لقاء أمام إنيمبا بهدفين دون رد، ثم تعادل مع بلاك بولز بهدف لمثله في الجولتين الأولي والثانية من دور المجموعات بالكونفدرالية.

ويأمل المصري نفي مواصلة تكريس العقدة والفوز على الزمالك، إذ لم ينتصر الأبيض على نظيره البورسعيدي، في آخر 5 مباريات، حيث تعادل خلال لقاء وحيد، وخسر 4 آخرين.

ترتيب مجموعة الزمالك والمصري في الكونفدرالية



يحتل الزمالك المركز الأول في المجموعة الرابعة بالكونفدرالية يليه المصري في المركز الثاني برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف، بينما يأتي أنيمبا النيجيري في المركز الثاني برصيد نقطة واحدة ويليه بلاك بولز الموزمبيقي بنفس الرصي

ويقود مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي أحمد مجدي القائم بأعمال المدير الفني لفريق الزمالك بشكل مؤقت، وحازم إمام مدرب مساعد، وعبد الواحد السيد مديرا للكرة، وعماد المندوه مدرب الحراس وذلك بعد رحيل جوميز وجهازه المعاون.

ويتواجد الزمالك مع المصري البورسعيدي في المجموعة الرابعة، بالكونفدرالية بجانب كل من: إنيمبا النيجيري وبلاك بولز بطل موزمبيق.

موعد مباراة الزمالك أمام المصري البورسعيدي بالكونفدرالية



وتنطلق مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي في السادسة مساء اليوم الأحد المقبل باستاد برج العرب ضمن مباريات الجولة الثالثة بدور المجموعات بالكونفدرالية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية



تنقل المباراة بين الزمالك ضد المصري عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 6.

حكام مباراة الزمالك ضد المصري

وقرر كاف أن يدير المباراة طاقم تحكيم جزائري بقيادة مصطفى غربال ويعاونه مقران قوراري وعباس أكرم زرهوني مساعدين وحسام بن يحيى حكمًا رابعًا.

وتقام مباريات دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية بدون تقنية الـvar.

واختار "كاف" السوداني مأمون بشارة مراقبًا عامًا على المباراة، في حين يراقب الحكام عبد الباسط إبراهيم من جنوب أفريقيا، والمنسق العام الكسندر أسانتي من غانا.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع الفني على ارتداء الزمالك لزيه التقليدي القميص الأبيض والشورت الأبيض، في حين سيرتدي حارس المرمى زيه الكامل باللون الأسود.

في المقابل سيرتدي فريق المصري زيه باللون الأخضر الكامل، في حين سيرتدي حارس المرمى زيه باللون الأحمر الكامل.





ويعد الزمالك هو حامل لقب النسخة السابقة للكونفدرالية بالفوز على حساب نهضة بركان بهدف نظيف في القاهرة، مستفيدًا من تسجيل هدف خارج الأرض بعد الخسارة في المغرب 2-1.

وحقق الزمالك الفوز في النهائي على حساب نهضة بركان مرتين، إذ توج الفريق الأبيض موسم 2018 - 2019 على حساب بطل المغرب بركلات الترجيح 5-3.



وتوج الزمالك ببطولتين فيما توج الأهلي ببطولة وحيدة، أما المصري فجاءت أفضل نتائجه حين ودع البطولة فى نصف نهائي بطولة الكونفدرالية عام 2018 على حساب فيتا كلوب، بعد التعادل سلبيًّا في مصر، والهزيمة برباعية في الكونغو.

كما وصل المصري إلى ربع نهائي بطولة 2020، قبل أن يودع أمام نهضة بركان المغرب، بالتعادل ذهابًا 2-2، والخسارة 1-0 إيابًا.

وتتصدر الأندية العربية الفرق الأكثر تتويجًا بالكونفدرالية، المغرب 7 ألقاب، وتونس 5 ألقاب، ومصر 3 ألقاب، والجزائر مرة وحيدة، فيما توج مازيمبي من الكونغو الديمقراطية بالبطولة مرتين، ومرة وحيدة لـ هارتس أوف أوك الغاني، والملعب المالي، وليوباردز الكونغولي.

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