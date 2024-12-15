الرياضة - 10:16 - «بيدافع عن والده».. شاب ينهي حياة عمه في مشاجرة عائلية بالوراق - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 15 ديسمبر 2024 10:16 صباحاً - تباشر جهات التحقيق إجراءاتها مع المتهمين بقتل شخص في مشاجرة عائلية بمنطقة الوراق في الجيزة، وأمرت النيابة، بإعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة، كما كلفت المباحث الجنائية، بسرعة إنهاء التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد بوقوع مشاجرة عائلية، ونتج عنه سقوط قتيل بدائرة قسم شرطة الوراق.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث، إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة لشخص مصاب بطعن نافذ، وتحفظت الجهات المعنية عليه تحت تصرف النيابة العامة.

ومن خلال التحريات الأولية وجمع المعلومات، تبين نشوب مشاجرة بين شقيقين، بسبب خلافات بينهما، وعلى إثرها تدخل أبناء الطرفين، واشتدت المشاجرة حتى استل أحد الأبناء سلاحًا أبيض وسدد جرح لعمه وتسبب بإصابته، ذلك الأمر جعل نجل الطرف الأخر، تسديد طعنة نافذة لعمه حتى سقط قتيلا.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، نجح رجال المباحث في القبض على المتهمين وتم اقتيادهم لديوان القسم.

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.